第56屆金馬獎頒獎典禮23日落幕，經過一陣激烈競爭後，由《陽光普照》獲得包含最佳劇情長片、導演、男主角、男配角、剪輯及觀眾票選最佳影片等6項大獎，打敗來勢洶洶的賣座國片《返校》，成為本屆金馬最大贏家。

金馬執委會執行長聞天祥分析獎項的評選內幕，導演鍾孟宏的《陽光普照》在最佳劇情長片、最佳導演獎的票數一直領先，而最佳女主角楊雁雁、李心潔纏鬥到最後階段，而最佳男主角陳以文、朱栢康則是討論很久才有定論。其中最讓評審焦頭爛額的則是最佳紀錄片獎，一度僵持不下，最後《你的臉》以一票之差打敗《阿紫》。

《陽光普照》成為本屆金馬大贏家。（中時影視攝影組攝）

影帝部分，一開始5位入圍者評審各其所好，但後來聚焦在陳以文跟朱栢康，朱栢康的難度介於寫實和喜劇之間，他在《金都》飾演一個沒用的媽寶，但表演讓人看到複雜細微度，甚至令人同情角色；而陳以文則非常優秀，在《陽光普照》把一個時常被忽視的平凡人卻氣場強大的模樣揣摩精準，他的表演不煽情，塑造特別風格，與鍾孟宏的電影完美結合。

新科影后楊雁雁。（陳俊吉攝）

影后則是2位大馬女星楊雁雁、李心潔纏鬥到最後，「李心潔被公認在《夕霧花園》當中的演出，是近年最好的，絕對可視為她演藝生涯代表作，但都很強的狀態下，就要比細節。楊雁雁在《熱帶雨》的演出很內斂，包括她片中打排卵針、照顧公公，所有的表演都是極度節制，有些鏡頭甚至被導演限制只能透過後視鏡演出」，不過楊雁雁把壓抑、慾望和哀傷詮釋得恰如其分，所以最後勝出。

最佳男女配角劉冠廷（右）、張詩盈。（中時影視攝影組攝）

在配角部分，聞天祥說明既然是角逐配角獎，就不該去強調跟比較戲份，更要關注的是在戲份不多的時候，演員更要放心力表演。男配角部分，評審原本在考慮劉冠廷和楊世彬，但劉冠廷除了《陽光普照》開場戲有暴力演出外，展現了更多讓人不寒而慄的瞬間，所以把獎頒給劉冠廷。女配角則是張詩盈、温貞菱和姚以緹三人不分軒輊，但聞天祥補充：「張詩盈的角色很容易演成怨婦。但她在看似簡單的戲卻帶來精彩演出」，最終獲得青睞。新演員部分則是范少勳、蔡嘉茵、原騰纏鬥到最後一階段，不過范少勳除了天賦努力之外，他在《下半場》角色的完成度最高，所以脫穎而出。

范少勳奪最佳新演員獎。（中時影視攝影組攝）

評審團主席王童表示，「作為金馬執委會主席的李安很重視這次評審，他希望我們盡心、公正公平，其實每個評審都有專業論述，誰也說不過誰，靠投票欄來評選，但方向都一致」。他也分享評選過程，過去曾當過3、4次金馬獎評審的他覺得本屆討論過程相當平順，「以前都吵得要命，我們進步好多、一團和氣」，席中他特別提及日本演員永瀨正敏提出對演技的專業觀點，對演員表演有很細節的評語，更透露：「他很喜歡這次評選過程，雖然看法不同，但有很多切磋。」

(中時 )