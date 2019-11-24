賴重宇的家就是南方澳戲院，從小穿梭在舞臺與觀眾席之間，深受戲曲與電影的影響，讓藝術的種子悄悄埋在心裡面。（賴重宇提供／王昱凱花蓮傳真）

賴重宇說《糾結》是他最喜歡的一幅畫，裏頭條條交錯的線條與各式用色，就代表著人生中的不同煩惱與情感。（賴重宇提供／王昱凱花蓮傳真）

年近花甲的賴重宇以抽象畫風與強烈用色，訴說兒時成長點滴。賴重宇出生戲院，看著師傅們緩緩描摹一幅幅電影看板，點燃他對色彩的強烈情感。他自嘲素描畫的比小朋友還醜，但抽象畫卻成為他描述情感的利器，酷愛聽海的他，也藉著畫筆描摹從前看海的日子。

57歲的賴重宇生於宜蘭南方澳，60年代戲院是全台娛樂重心，穿梭於舞台之間長大的他，看著電影、歌仔戲與布袋戲等演出深受吸引，埋下日後藝術種子，7年前執起畫筆，拜師旅法藝術家賴仲愷，憑著「just do it」傻勁，一頭栽入創作中。

自嘲「畫得比國中美術班還不像」，賴重宇說，現在要重頭學素描太晚，與其將畫作臨摹的好比照片，倒不如開拓個人畫風，所以他選擇抽象畫，搭配強烈的用色與想像，述說人生中的情感與體悟。

兒時南方澳的浪潮聲，仍是賴重宇魂牽夢縈的天籟，許多畫作都與海分不開。他說，海有種神奇魔力，喜、怒、哀、樂在泡沫消逝的綿密聲響中都將趨於平淡，無論是南方澳、七星潭或是東北角，他習慣將旅經的海岸畫下，紀錄看海的日子。

除了海，賴重宇善用抽象「不說死」特色，描繪每幅象徵情感的畫作，《糾結》是他最愛的一幅畫，豐富色彩的線條交相雜揉，道盡人生各式煩惱與念頭。賴說，一百種人看抽象畫，會有一百種解釋，就是當中最好玩的地方，近期正籌備畫展，將抒懷之道展現出來。

(中時 )