市長林右昌、立法委員參選人宋瑋莉皆出席為307位獲獎志工歡慶。（吳康瑋攝）

國際志工日將於12月5日盛大登場，基隆市政府為感謝基隆市在地的307位熱心長期持續熱心服務在地有需要的市民朋友，於24日下午在基隆彭園會館辦理表揚大會，市長林右昌、立法委員參選人宋瑋莉皆出席為307位獲獎志工歡慶。（吳康瑋攝）

基隆市政府為感謝基隆市在地的307位熱心長期持續熱心服務在地有需要的市民朋友。（吳康瑋攝）

國際志工日將於12月5日盛大登場，基隆市政府為感謝基隆市在地的307位熱心長期持續熱心服務在地有需要的市民朋友，於24日下午在基隆彭園會館辦理表揚大會，市長林右昌、立法委員參選人宋瑋莉皆出席為307位獲獎志工歡慶。（吳康瑋攝）

國際志工日將於12月5日盛大登場，基隆市政府為感謝基隆市在地的307位熱心長期持續熱心服務在地有需要的市民朋友，於24日下午在基隆彭園會館辦理表揚大會，市長林右昌、立法委員參選人宋瑋莉皆出席為307位獲獎志工歡慶，並且代表所有市民感謝大家以付出與奉獻，來點亮社會每個角落。市府指出，基隆在地志工以服務為在地帶來滿滿的改變，也突顯了志工人力的重要性，目前基隆市志工總人數達萬人，每年服務時數約可達130萬小時，為相當大的服務能量。

林右昌除表達對志工服務精神的感謝與敬佩，並肯定大家都是人間的活菩薩，用自己的服務及奉獻來照亮社會的各個角落，所有的志工都是最值得大家敬佩及感恩，因為大家的動心起念，都是人世間最令人感動的精神，感謝這群在社會上默默付出的志工，讓基隆市變得更美好、進步，他更邀請市民共同參與志工服務的成果，展現志願服務推動的成效，並給予志願服務團隊最大的鼓勵。

宋瑋莉也表示，基隆在地的這些志工朋友，長期在鄉里打拼服務，為老幼婦孺伸出最溫暖舒服的手，她希望市民以愛來改變基隆，讓世界看到基隆人的熱情跟愛心，絕不落人後，基隆市擁有非常多志工，未來更期盼志工們投入志願服務激發更多市民一起義不容辭的主動挺身服務，也希望持續透過人與人之間的互動，將善的種子傳遞到社會的每個角落，更進一步點亮整個基隆。

今日受表揚的307位獲獎志工，包括本市志願服務獎勵績優獎20人、金牌獎139人，衛生福利部志願服務獎勵金牌獎5人、銀牌獎3人、銅牌獎26人，衛生福利部衛生福利志願服務獎勵金質徽章36人、銀質徽章30人、銅質徽章48人。

(中時 )