民主進步黨總統參選人蔡英文，24日在南投縣競選總部成立大會時表示，2016年大選，她在南投縣的得票率過半數，希望2020大選再度贏得過半數選票，而且，2席立委蔡培慧、陳癸佑都能夠當選。

蔡英文競選總部成立大會在體育場舉行，包括副總統陳建仁、台灣車輛董事長蔡煌瑯、農委會主委陳吉仲、立委參選人蔡培慧、陳癸佑，不分區立委提名人羅美玲、及地方黨公職幹部，還有5000名支持者相挺。

蔡英文表示，蔡培慧在立法院為南投爭取資源，她跟陳吉仲替農民朋友爭取農機具補助、減輕農民負擔的職災保險、還有許多農業保險等，所以要讓蔡培慧繼續留在立法院。

蔡英文指出，陳癸佑擔任水里鄉長，把公所債務還清還有盈餘，也向中央爭取建設，讓水里變得不一樣，希望讓他進國會，跟蔡培慧一起努力，讓南投受到更好照顧。加上在不分立委安全名單的羅美玲，將來一定會特別照顧新住民和長輩，3人就是最強的南投團隊。

蔡英文強調，未來會增加幼兒園名額，育兒津貼從每月2500元增加到5000元，也會降低準公共化幼兒園負擔，減少年輕父母的負擔，鼓勵年輕人敢生敢養，因為國家跟他們一起養，年輕人可以沒有後顧之憂。

蔡英文強調，雖然做很多社會投資，但現在的政府，是有史以來最講究財政紀律的政府，明年度預算是平衡預算，也就是年度預算不舉債，每分錢都用在刀口上照顧人民。

(中時 )