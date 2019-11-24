締盟儀式在花蓮縣長徐榛蔚（中）等人見證下完成，盛岡市也成為花蓮第3個友好城市，為城市外交再添佳績。（花蓮市公所提供／王昱凱花蓮傳真）

花蓮市與日本盛岡市結為友好城市，盛岡市長谷藤裕明（右）提到近20年前山車與花蓮結緣經過，也欣喜此次締盟事宜，代表日方致謝311地震時台灣的援手。（王昱凱攝）

花蓮市與日本岩手縣盛岡市於24日締結友好城市，將近20年友誼進一步昇華，寫下城市外交新篇章。花蓮市長魏嘉賢表示，繼10月與高千穗町結為姊妹市後，又迎來盛岡成為第3處友好城市，於我國外交困境中斬獲國際情誼，對花蓮與全國向外交流意義重大。

「盛岡山車」於前日「2019太平洋溫泉花車嘉年華」綻放光彩，讓花蓮街道四處洋溢日本氣息。盛岡市長谷藤裕明表示，近20年前花蓮美侖飯店前董事長王振銘於國際旅展中深受山車吸引，便於2002年至今4度訪花，種下友誼。

谷藤提到，由衷感謝台灣於日本311震災時，義無反顧伸出友善的雙手協助各方重建與救災。日本方也於簽約儀式中帶來傳統「三颯舞」，象徵著舊時擊破地方惡鬼的歡慶之舞，希望兩地人民永保安康，能夠永續和平交流。

締盟儀式在縣長徐榛蔚等人見證下完成。魏嘉賢表示，在外交四處碰壁的大局勢下，花蓮今年成果豐碩，與日本兩地接連締盟，蔚山、仁川與釜山等航線與在縣府與公所努力下促成，對國際交流與各方經驗吸取大有助益。

花蓮市於80年代先後與韓國蔚山、日本與那國町等5地結為姊妹市，2005年至2007年間又分別締盟高千穗町、菲律賓拉古拉省史瑪莉雅市與美國北馬利安納群島塞班島市等3處友好城市，隨高千穗町升格姊妹市，盛岡也成為第3處友好城市。

(中時 )