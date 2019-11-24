台中烏日登寺巷三甲平交道22日晚間9時許，因電纜老化、柵欄沒有放下，釀自強號撞毀轎車事故，儘管台鐵局今天出面致歉，但有鐵道人士認為，鐵路屬於絕對路權，勿把生命寄放在機械作用上，通過鐵道時應謹守停看聽原則。另外，鐵道暨國土規劃學會建請運安會介入事故調查。

台灣鐵道暨國土規劃學會表示，本事故經過證實，是因設備故障導致，然而，每個這種跨系統的事故中，設備故障絕非單一因素，且類似的平交道事故已非第一起，建議由第三方專業調查單位做更全面的調查。學會建請運安會納入事故調查，以第三方的調查判斷事故的原因，進以作為後續的事故預防。

對此，運安會主委楊宏智表示，若台鐵有歷史數據提供參考，以單一平交道事故今年發生3至5次，就可能是性統性問題，縱然只發生過一次，但類似號誌問題在別的平交道也發生過好幾次，運安會將考慮啟動調查機制。

資深鐵道界人士強調，「生命是自己的」，鐵路是絕對路權，鐵路路權優先於公路，小時候學校都有教育「平交道安全」，通過鐵路要停看聽，先停下來，看看有沒有列車要通過前方有沒有淨空、聽聽看有沒有火車聲，加上任何設備都會有機率故障狀況，不要把生命寄放在機械作用上。

鐵道人士以日本為例，所有公路車輛在平交道面前都會自律停下來，等確認前方真的沒有列車及有淨空才通過，但台灣的汽車駕駛比較沒有這樣的觀念，呼籲大家思考，不管是不是用路人，應具備停看聽的觀念。

(中時 )