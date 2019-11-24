南迴鐵路潮州枋寮段電氣化工程，已完成履勘。（交通部提供）

南迴鐵路潮州枋寮段、台東段電氣化工程，是環島鐵路電氣化最後一哩路。交通部今天表示，潮州枋寮段已於23日至24日完成履勘，履勘小組共提出21項改善事項，將函請鐵道局完成改善，並視改善情形報部核准後，方得通車營運。

本次履勘範圍是南迴鐵路電氣化潮州枋寮段，全長25.2公里，各項工程已完竣，經鐵道局、台鐵局完成自主檢查、聯合檢查及履勘前缺失改善，依「鐵路運輸系統履勘作業要點」規定，確認已達營運要件，於11月6日報請交通部派員履勘；14日交通部形式審查，確認受檢文件的準備狀態後，於19日組成履勘小組召開前置會議，23及24日做分組簡報、文件檢視、實地勘察、模擬演練、分組討論及總結會議。

履勘小組分成土建、機電、營運三組，經分組討論並於總結會議中提出21項改善事項，分別為「營運前須改善事項」4項、「一般注意改善事項」7項及「後續建議改善事項」10項；營運前，鐵道局應確認完成改善，視改善情形報部核准後，方得通車。

交通部表示，本項工程完工啟用後，環島鐵路電氣化最後一哩路已達成重要里程碑，可將潮州枋寮間柴聯車逐步改為電車組行駛，消除旅客換車不便性，提升服務品質，並可改善鐵路沿線行車所產生的柴油味，提昇沿線居民生活環境品質，2020年底前完成環島鐵路電氣化最後一哩路。

(中時 )