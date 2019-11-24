山上區農會24日舉行新加工設備啟用儀式。（劉秀芬攝）

山上區農會24日舉行新加工設備啟用儀式及農業推展成果展。（劉秀芬攝）

山上區農會24日舉行新加工設備啟用儀式及農業推展成果展，黃偉哲參觀青農攤位試吃水果。（劉秀芬攝）

拚水果烘乾加工產能 山上農會更新設備

台南山上區農產豐富，鳳梨、木瓜、芒果遠近馳名，山上區農會為提升農產附加價值，近年來推動水果加工烘乾，單日原料進貨最高可達4500公斤，為節省人力、增加產能，山上區農會加工設備汰舊換新，24日舉行啟用儀式暨成果展，熱鬧活動及免費試吃吸引近千民眾參與。

山上區農會總幹事許弘霖表示，果乾一年四季都可享用，可提升鮮果的附加價值，由於今年配合政府收購大量芒果加工烘製，但設備老舊導致工作人員相當忙碌，農委會農糧署南區分署及台南市政府農業局得知後，大力幫忙補助採購新烘乾設備與貨車。

山上區農會每年自烘6萬公斤、代烘9萬公斤水果，許弘霖說，此次補助烘乾設備皆採用食品級不鏽鋼設備，烤盤、台車等全部汰舊換新，預估可增加2成產量，也希望未來隨著產能不斷擴大，品質向上提升，可望在外銷市場發揮加工產品更大的潛力。

一早也到場參加活動的台南市長黃偉哲說，山上農會為了幫助農民，很用心地在設備上做投資，是對產銷秩序維持相當努力的模範農會；今年水果產季即將接近尾聲，但一定要為明年做準備，積極打開外銷通路，創造農民更大的收益。

除了啟用儀式，現場也展示農會推動幸福農村計畫成果，還有趣味的披薩DIY，芒果乾、鳳梨酥免費品嘗，黃偉哲不但與民眾一起DIY披薩，也一一參觀青農攤位試吃水果，並向他們加油打氣。

(中時 )