中職聯隊在冬盟繼昨日輸給日職白隊後，24日再以2比7不敵日職紅隊，連2天在日職聯隊手下吃苦頭，總教練林威助認為對手剛好2天都是派球速不錯的左投，台灣二軍的年輕選手很少面對150球速，還需要一點時間適應，目前仍在摸索階段。
中職聯隊由Lamigo桃猿江國謙先發，總計4.2局被敲6支安打、失4分，送出6次三振，其中在5局上半挨了一發砂川理查的2分炮後退場，由方建德接手。
中職聯隊則受到古谷優人壓制，直到5局下半才攻下首分，6局下半則是今年在二軍繳出鬼神成績的陳文杰敲出陽春炮添1分，可惜全場也僅攻下這2分。
連續2場比賽敗給日職聯隊，總教練林威助認為整體來說選手都還在摸索，主要是球員們很少對決尾速不錯的的投手，打者們還沒適應，「是個好經驗，但若選手照著二軍的模式打，會很難準確攻擊到球，需要多花功夫。」古谷優人今日球速動輒150公里，壓制中職打者。
雖然整場中職聯隊大多受到日本投手壓制，不過也敲出8支安打、有多次得點圈機會，但最後都在日本隊精彩守備下無功而返，林威助也指出，「日本球隊很沉穩，知道在沒危機時要搶好球數，得點圈有人就盡量讓對手擊成滾地球造成雙殺，因此我們得分很困難。」
林威助說，相對來說中職打者面對對方投手第一球搶好球時，失打率偏高，接下來對方投變化球又會忍不住追打，這些都是課題。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。