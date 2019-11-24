中職聯隊在冬盟繼昨日輸給日職白隊後，24日再以2比7不敵日職紅隊，連2天在日職聯隊手下吃苦頭，總教練林威助認為對手剛好2天都是派球速不錯的左投，台灣二軍的年輕選手很少面對150球速，還需要一點時間適應，目前仍在摸索階段。

中職聯隊由Lamigo桃猿江國謙先發，總計4.2局被敲6支安打、失4分，送出6次三振，其中在5局上半挨了一發砂川理查的2分炮後退場，由方建德接手。

中職聯隊陳文杰敲出全壘打。（中職提供／鄧心瑜傳真）

中職聯隊則受到古谷優人壓制，直到5局下半才攻下首分，6局下半則是今年在二軍繳出鬼神成績的陳文杰敲出陽春炮添1分，可惜全場也僅攻下這2分。

連續2場比賽敗給日職聯隊，總教練林威助認為整體來說選手都還在摸索，主要是球員們很少對決尾速不錯的的投手，打者們還沒適應，「是個好經驗，但若選手照著二軍的模式打，會很難準確攻擊到球，需要多花功夫。」古谷優人今日球速動輒150公里，壓制中職打者。

雖然整場中職聯隊大多受到日本投手壓制，不過也敲出8支安打、有多次得點圈機會，但最後都在日本隊精彩守備下無功而返，林威助也指出，「日本球隊很沉穩，知道在沒危機時要搶好球數，得點圈有人就盡量讓對手擊成滾地球造成雙殺，因此我們得分很困難。」

林威助說，相對來說中職打者面對對方投手第一球搶好球時，失打率偏高，接下來對方投變化球又會忍不住追打，這些都是課題。

(中時電子報)