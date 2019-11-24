苗可麗、許孟哲主持麥卡貝與凱絡媒體製作的戀愛節目《Co-Living同居時代》，近日小夥伴們同居只剩3天時間，其中進度最穩定、也最有CP感的子龍跟Nikki相約去遊樂園，兩人一同共度晚餐，子龍首度卸下心防，向Nikki訴說內心壓力，過程忍不住淚崩，許孟哲見狀表示：「看了很有感觸，平常笑嘻嘻的人，也不一定都那麼樂觀。」

許孟哲感性地說：「看到子龍真的很想得到家人肯定，我也想到自己一路走來，在演藝路上的努力，希望他有朝一日可以在舞台上發光發熱。」看到子龍在Nikki面前真情流露，整集真的充滿愛，雖然兩人始終沒有正式告白，但苗可麗仍然覺得很欣慰，「我這個房東太太也算是促成好姻緣啦。」

成員甜蜜約會。（麥卡貝提供）

另一方面，Danny知道子龍跟Nikki有機會戀愛，但在吐真心話時卻坦言，「我很在乎子龍感受，不想讓他覺得Nikki不喜歡他，我要成全子龍。」感情糾察隊小賴嗅出一股不尋常的味道，「之前Danny不是也對Nikki有好感嗎？照理說，Danny的角度應該是要在乎Nikki感受吧，怎麼會變成是成全子龍呢？」大飛聽完恍然大悟，「莫非Danny喜歡的是子龍！」讓許孟哲、苗可麗笑說：「天啊！原來我們《同居》也有BL版本。」

(中時 )