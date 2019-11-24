現代人飲食越趨精緻化，醫生、營養師不厭其煩提醒補充膳食纖維，如此叮嚀全因排泄不通順將造成嚴重後果，這點前《我愛黑澀會》班底玉兔最知道！她最近在節目上勇敢接露不為人知的身體秘密，透露患有痔瘡，且其形狀「長得跟甜甜圈一樣」，讓眾人聽了大傻眼。

女星玉兔作客《醫師好辣》節目，一開頭就表示自己穿得漂漂亮亮來現場，但其實「我有一顆可愛的痔瘡」，大嘆世界其實很多人有痔瘡，但因為不好意思，所以不願意承認，她在現場回顧病史，表示痔瘡從高中住校時候就有了，坦言當年的自己對飲食健康得過且過，基本上三餐就是吃校方準備的食物，如今回頭想想才覺得一周供給一份水果很奇怪。

玉兔回想當年，有次上廁所，屁股突然劇痛並且流血，當下她沒在意，但幾天後，卻發現上完廁所，肛門附近會出現小小的東西，這才趕緊就醫，沒想到醫生卻說：「小問題，擦擦藥就好」，她也就這樣被說服，直到之後某次，她上廁所後發現有出血情況，起初以為是月經，後來才發現是屁股流血，但沒有痛感，只是肛門附近的東西長大很多，變成猶如甜甜圈般的形狀。

而痔瘡惡化至此，玉兔終於開始正視這個問題，仔細思考後決定先保險、再去就醫處理，而就在等待保險生效的期間，她又發現神奇的事情，那就是痔瘡竟可以塞回去，於是她現在痔瘡一跑出來就自主塞回，笑稱：「每天就跟它玩你退我進」，值得慶幸的是，玉兔的保險即將生效，她很快就能就醫尋求進一步協助。

(中時電子報)