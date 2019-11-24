打狗鳳邑文學獎獲獎率不到3％，競爭激烈，今年創新設置「高雄獎」，選拔具有在地特色與濃厚地方味的傑作。（袁庭堯攝）

葉匡時表示，市府未來更計畫打造優質的創作、出版補助辦法及平台，推升高雄的文學創作能量。（袁庭堯攝）

新人輩出、增添高雄味，「2019打狗鳳邑文學獎頒獎典禮」24日下午在高雄文學館舉辦，本屆文學獎各項文類創新設置「高雄獎」，選拔具有在地特色與濃厚地方味的傑作。副市長葉匡時表示，未來會提升獎勵及創造更優質的文學競賽平台，吸引更多年輕人參與。

今年打狗鳳邑文學獎共分小說、散文、新詩、台語新詩四大類，各設首獎、評審獎、優選獎及增加「高雄獎」，收件數共559件，參加者年紀從9歲至71歲，30歲以下的投稿者佔了近一半的比例，顯見文學新人輩出。

小說類首獎為李璐的〈辭土〉，散文類首獎為熊佳慕的〈零餘時刻〉，新詩類首獎為何敏誠的〈旗津六號公園〉，台語新詩類首獎為陳正雄的〈曹公圳記事〉。其中，何敏誠及陳正雄的作品寫出高雄在地風情味，同獲「高雄獎」肯定。

葉匡時表示，自2011年設置「打狗鳳邑文學獎」以來，已吸引超過5000位作家參賽，替高雄的過去、現在留下許多記憶、感情及想像。市府未來更計畫打造優質的創作、出版補助辦法及平台，協助創作者發揮，塑造出獨一無二的高雄文學氛圍。

評審表示此次投稿作品以南方題材為主，內容多元，不少描述高雄災害、港灣感情，以及環境、政治等針砭時事的題材，顯見文學獎的開放性與寫作自由。所有得獎作品將集結為《2019打狗鳳邑文學獎得獎作品集》一書，在各大實體及網路書店販售。

(中時 )