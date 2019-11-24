宋緯恩接連因夯劇《俗女養成記》、BL劇《HIStory3-那一天》人氣正火，他23日受邀前往高雄擔任美妝專櫃一日店長，他事前非常緊張，「因為這是我的處男秀，非常擔心現場沒有人來，我的專業是表演，但這次是以我名義辦的活動，所以很沒自信，之前在社群呼籲粉絲要來，無論來看看我、拍拍照、買商品，對我來說都是很重大的鼓勵。」不過他多慮了，活動時櫃位擠爆人潮，他與粉絲零距離親密互動，對於粉絲要求握手、拍照來者不拒，還有粉絲害羞直呼「緯恩流的汗也是香的！」

宋緯恩出席活動人氣旺。（尖端媒體LOOKin BEAUTY提供）

宋緯恩出席活動撩粉有一套。（尖端媒體LOOKin BEAUTY提供）

他主演的BL劇《HIStory3-那一天》熱播，他劇中準備專屬糖果，以紙條寫下「不怕了、有我在」6字對心儀對象愛的告白，活動現場他也呼應浪漫劇情，精心準備同款專屬告白糖果，並寫下一樣的浪漫情話，在現場發送給粉絲嚐甜頭、提前一同歡度耶誕節，也撩得迷妹們心花怒放。

被封寵物系「暖男哈士奇」的他笑說，哈士奇是很可愛的狗，他與哈士奇最像的應該是談戀愛方面，由於他平時騎機車代步，會樂於扮演司機溫馨接送另一半，以前會貼心在女友公司旁等待下班，「是樸實也很枯燥，但卻很浪漫，我就像哈士奇站在門口等主人回來」。他自招目前單身、期待能遇上心儀對象：「因為愛情對於一個人是充沛能量，無論在工作或生活都是，希望對方有自主性、有想法。」他也透露曾合作《飛魚高校生》的「大牙」周宜霈是他心儀類型，對於「姊姊型」有FU，因為相處不用擔心要照顧對方，可以像朋友一樣可以運動、出去玩，既是朋友又是情人。

宋緯恩出席活動人氣旺。（尖端媒體LOOKin BEAUTY提供）

他與麻吉吳念軒一起受訓出道，也一起度過新人時期慘淡困頓生活，不過他2019年大出運，開始工作滿檔，最近拍攝電視劇《違反校規的跳投》，也再度與好友吳念軒搭檔，他開玩笑說：「我們要嘛一起《翻牆》、要嘛一起《違反校規》，都是做一些不受體制規範的事情，可以跟兄弟繼續拍戲，還可以打鬧分享近況，是非常開心的事情」。他也期許明年能演出更好的作品，除了目前以電視劇、網路劇為主，期許能接演電影挑戰大螢幕，由於是台藝大科班出身，對舞台劇也非常嚮往：「好好生活，增加自己感知能力，這對演員非常重要。」

(中時 )