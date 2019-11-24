紙風車劇團「變形金剛」移動劇場到東勢演出，吸引大批民眾共襄盛舉。（陳淑娥攝）

為了帶動台灣小鎮深度旅遊風氣，交通部觀光局舉辦一連串演出活動，24日由紙風車劇團「變形金剛」移動劇場，於東勢客家文化園區演出劇目桐花島的故事，加深遊客對東勢客家小鎮的認識。

交通部觀光局表示，台灣各小鎮景觀、特產與風情各異，豐富且多元，觀光局特別將今年定為「小鎮漫遊年」，選出30個經典小鎮，結合客家委員會所推薦10大客庄小鎮及國際認證之國際慢城共40個特色小鎮共同行銷，藉由製發「台灣小鎮靚點漫遊護照」，由各界名人志工推薦、地方政府推薦好吃、好玩、好買、交通及商圈等資訊暨舉辦集章抽獎活動。

包括「十萬青年獎百萬」創意遊程競賽活動、跨領域結合文化藝術活動辦理13場「2019小鎮音樂會」及10場小鎮遊戲趣演出活動等多元包裝行銷，吸引觀光客到小鎮旅遊。

觀光局指出，東勢是台灣客庄小鎮，也是保育動物石虎重要棲地，可兼以彰顯客家文化及推廣生態保育之外，由於「2020台灣燈會」將在鄰近東勢的后里舉辦，藉由此次演出活動，可引領遊客認識區位，為燈會宣傳推廣提前暖身，在燈會舉辦期間，延伸規畫沿線旅遊行程，為台中地區創造更多觀光收益。

紙風車以逗趣表演方式演繹水神共攻氏和火神祝融相爭「女媧補天」橋段，結合往日台灣缺水抗旱的時事，勾勒桐花島上的客家村民如何集思廣益共度難關，以互動式劇場演出讓小朋友以輕鬆的方式認識客家文化。

在秋冬之際，觀光局另推動「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」及加碼整合全台溫泉業者推出「擴大國旅秋冬遊溫泉優惠活動」，強力邀請國人闔家趣遊小鎮，並享受多重優惠，為旅遊記憶增添最溫馨歡樂一頁。

另外，「2020台灣燈會」將於明年2月8日元宵節當天在台中后里森林園區正式點亮，以「森林奇幻境地」為布展主題，並以永續為本，融入在地特色，並結合中台灣遊程等元素，打造嶄新燈會亮點，觀旅局邀請全國民眾相約至台中參加一年一度之花燈饗宴，透過台灣燈會點亮台中，讓世界看見台灣。

(中時 )