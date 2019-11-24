國民黨立委參選人楊瓊瓔競選辦公室執行長洪柳益到台中地檢署按鈴，控告民進黨議員李天生、林德宇、蔡耀頡加重毀謗。（林欣儀攝）

不滿民進黨台中市議員李天生、林德宇及蔡耀頡未經查證，就在本月22日指控楊瓊瓔競選辦公室執行長洪柳益「以市府經發局專委身分代替楊瓊瓔登記參選立委」，洪柳益24日下午到台中地檢署按鈴，怒告3名議員惡意抹黑、加重毀謗。3名議員聲明表示「事前不知情」、沒有惡意毀謗的意圖。

穿著輕便白色上衣，洪柳益在友人陪同下到地檢署按鈴，並遞交已書寫好的訴狀。他說，自己19日就辭去市府機要職務，20日帶著楊瓊瓔的父親辦理楊立委參選登記時已不具公職身分，但民進黨議員22日舉辦記者會、還抹黑他用經發局專委身分替楊辦理選舉工作，這幾天有許多好友關切、詢問，感覺受到莫大傷害。

洪柳益強調，自己從事國會助理工作約20年，幾乎都是從事公共服務，他是個公私分明的人，對方只要花30秒鐘向市府查證，就不會做出這樣的不實指控，做為議員卻「應查證而不查證」，還透過媒體公開傳播，民進黨的問政水準就是這樣嗎？！替他們感覺「真見笑」。

李天生、林德宇、蔡耀頡發聲明指出，當天的記者會主題楊瓊瓔帶職參選「違反行中立」，因在場媒體詢問洪帶楊父登記是否適宜，才回應「如果屬實，就違反公務員行政中立」，當時不知道對方已辭去公職，且知悉後未再就此事發言，無「惡意毀謗的意圖」。呼籲對方不要橫生枝節、誤導選民。

洪柳益對此說否表示「無法接受」，他說，難道不知情就能抹黑、毀謗他人嗎？！

(中時 )