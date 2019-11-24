不滿民進黨台中市議員李天生、林德宇及蔡耀頡未經查證，就在本月22日指控楊瓊瓔競選辦公室執行長洪柳益「以市府經發局專委身分代替楊瓊瓔登記參選立委」，洪柳益24日下午到台中地檢署按鈴，怒告3名議員惡意抹黑、加重毀謗。3名議員聲明表示「事前不知情」、沒有惡意毀謗的意圖。
穿著輕便白色上衣，洪柳益在友人陪同下到地檢署按鈴，並遞交已書寫好的訴狀。他說，自己19日就辭去市府機要職務，20日帶著楊瓊瓔的父親辦理楊立委參選登記時已不具公職身分，但民進黨議員22日舉辦記者會、還抹黑他用經發局專委身分替楊辦理選舉工作，這幾天有許多好友關切、詢問，感覺受到莫大傷害。
洪柳益強調，自己從事國會助理工作約20年，幾乎都是從事公共服務，他是個公私分明的人，對方只要花30秒鐘向市府查證，就不會做出這樣的不實指控，做為議員卻「應查證而不查證」，還透過媒體公開傳播，民進黨的問政水準就是這樣嗎？！替他們感覺「真見笑」。
李天生、林德宇、蔡耀頡發聲明指出，當天的記者會主題楊瓊瓔帶職參選「違反行中立」，因在場媒體詢問洪帶楊父登記是否適宜，才回應「如果屬實，就違反公務員行政中立」，當時不知道對方已辭去公職，且知悉後未再就此事發言，無「惡意毀謗的意圖」。呼籲對方不要橫生枝節、誤導選民。
洪柳益對此說否表示「無法接受」，他說，難道不知情就能抹黑、毀謗他人嗎？！
(中時 )
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