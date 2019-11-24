推廣「全民的保安林」觀念，林務局新竹林管處24日與光陽機車合作，在竹南辦理「三森健走知性行」，號召車友進入海岸保安林，探訪紫斑蝶遷徙祕境。（新竹林管處提供／巫靜婷苗栗傳真）

推廣「全民的保安林」觀念，林務局新竹林管處24日與光陽機車合作，在竹南辦理「三森健走知性行」，號召車友進入海岸保安林，探訪紫斑蝶遷徙祕境。（新竹林管處提供／巫靜婷苗栗傳真）

推廣「全民的保安林」觀念，林務局新竹林管處24日與光陽機車合作，在竹南辦理「三森健走知性行」，號召車友進入海岸保安林，探訪紫斑蝶遷徙祕境。（新竹林管處提供／巫靜婷苗栗傳真）

推廣「全民的保安林」觀念，林務局規畫自今年11月至明年6月間，舉辦8場保安林體驗活動，24日辦理首場活動，與光陽機車合作，在竹南舉行「三森健走知性行」，號召上百名光陽車友踏入海岸保安林，探訪紫斑蝶遷徙祕境，體會保安林在生活中密不可分、不可或缺的重要性。

竹南「三森」分別為假日之森、親子之森及長青之森，林務局新竹林管處指出，三森步道貫穿1311號飛砂防止保安林，是竹苗地區著名的休閒景點，藉由竹南塭內社區發展協會設計活動關卡，讓參加民眾體驗保安林環境之餘，也能了解紫斑蝶生態。

新竹林管處表示，每年在南部過冬的紫斑蝶，會依循固定路線離開越冬棲地，竹南即為必經之地，是重要的生態保育據點，4、5月為紫斑蝶數量高峰期，林管處與在地社區合作，共同巡護保安林，保護蜜源植物「羊角藤」，盼吸引更多民眾關注保安林議題。

新竹林管處指出，因海岸環境惡劣，保安林林木能有效的阻擋風砂，是保護村落及農田的綠色長城，淡水河以南至大安溪以北，共有94號保安林，面積達6萬多公頃，過去礙於嚴格法令限制開發，不免讓民眾多有怨言，因此導入社區與企業參與或認養尤其重要，公私協力可讓保安林成為「全民的保安林」。

(中時 )