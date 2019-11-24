國民黨新北市立委參選人林金結服務處王姓主任，22日接獲一名王姓男子傳LINE恐嚇，指稱若國民黨總統參選人韓國瑜、林金結敢出來選，將拿刀殺他，林嚇得趕緊報案；王嫌到案後供稱，自己是民進黨立委吳琪銘（林金結對手）的支持者，是另名許姓男子揚言動手，他只是負責傳訊；全案依違反選罷法進一步釐清中。

對此吳琪銘則說，「我的支持者很多，從未在服務處看過這個人。」

林金結服務處王姓主任表示，22日下午4時許，王嫌突然傳來一連串恐嚇訊息，寫道「我是許xx，叫韓國瑜、林金結叫他不要出來選，假如他出來選，許男會拿的刀殺韓國瑜」、「許男在賣毒品、還有賣槍」等話，並附上許男的手機號碼、住處地址和計程車編號。

王姓主任餘悸猶存的說，他與王嫌素不相識，對方9月間透過電話號碼加他的LINE，偶爾傳一些早安、晚安問候圖，起初不以為意，不料卻收到一連串莫名其妙的恐嚇訊息，嚇壞眾人，競選團隊不敢輕忽，立即報案。

警方表示，昨透過IP位址約詢王嫌到案，王嫌供稱，自己是綠營支持者，經常到吳琪銘服務處走動，是另名許男說要「動手砍殺」，自己僅負責傳訊；不過警方進一步約詢許男到案，許男則稱並無此事，全案依違反選罷法進一步釐清案情中。

(中時 )