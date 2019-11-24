劉姓男子趁同居女友因13歲聽障女兒生病在家，出外幫女兒買粥，藉口「順氣」，撫摸吸吮女童胸部，2年後，女童上學途中疑見劉身影，驚嚇逃回家躲進衣櫃哭，迄今拒絕上學，高院依強制猥褻罪判劉男徒刑3年8月。

判決指出，已婚劉男與女童母親交往10年，女童稱劉為「爺爺」，劉2015年見就讀小五的女童因病請假在家休息，同居人外出為女兒買粥機會，褪去女童衣褲，撫摸、吸吮她胸部，撫摸下體猥褻，直至同居人返家才罷手。

去年1月，女童因學校附近看見貌似「爺爺」的男子，驚懼不敢上學，老師到家訪查發現女童躲進衣櫃內，以棉被蓋住全身哭泣，女童後以筆談方式吐露此事，校方依法通報並報警。

高院(陳志賢攝)

法院審理時，劉坦承曾摸女童胸部，辯稱是女童母親打電話說她胸悶，他見她不舒服，拍背撫胸幫她「順氣」，並非猥褻。

女童母親證稱，她跟劉交往10年，生下1子，因劉有婚姻而分手，她記得女兒曾在房門貼上寫有「爺爺請勿進入」紙條。女兒上國中時不願去上學，她請老師來，發現女兒畏縮蜷曲躲在衣櫃裡哭。

女童老師說，女童當天無法講話一直啜泣，以筆談與女童溝通，發現女童竟在衛生紙上寫上「四、五年級時，被一個爺爺ㄑㄧㄣㄈㄢˋ過，現在放學時都會看到一個很像他的人，覺得很恐ㄅㄨˋ」。

老師證稱，案發後要驗傷時，女童躲在衣櫃內，不願意配合，校方仍努力希望她來上學。現在她在家聽到有人按電鈴都會把門關起來，把自己關起來。一審判劉3年8月徒刑，劉上訴高院遭駁回。可上訴。

(中時 )