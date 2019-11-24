因為看到舅舅楊敬敏在籃球場上的表現，讓強恕高中高三前鋒楊又中也跟著走上籃球路，今天在攸關球隊晉級與否的關鍵戰役，於下半場打出身手，強恕在他和唐彥景合力飆分下，走出首節只得5分的窘境，80比72翻盤氣走基商，搶下前進高雄巨蛋的門票。

帶著5分落後進入下半場的強恕高中，第3節初楊又中砍進5分，幫助強恕超前比數，而基商這一節靠著後衛施庭羽外線放冷箭，也能緊咬著比數，直到第4節楊又中和唐彥景分頭開火，才讓強恕擴大領先分差並邁向勝利。

強恕和基商冤家路窄，106學年預賽也是分組爭奪最後一張12強門票的對手，這兩次都是強恕驚濤駭浪中勝出，賽後楊又中表示，106學年當時自己高一，高三這年又遇到相同狀況，比賽中確實有似曾相識的危機感。

強恕高中在預賽最後一戰擊敗基隆商工，搶下復賽門票，場上球員振臂慶祝。(鄭任南攝)

而強恕在108學年資格賽到預賽7場比賽經歷了好幾場逆轉勝，楊又中說：「場上就不要去看分數，避免越看越緊張而打得慌亂，只要球隊正常發揮，相信我們會有機會獲勝，球隊逆轉勝也不只我，隊友彥景決勝節的三分球幫我們扳回氣勢也是相當重要。」

楊又中透露，自己國二才接觸正式的籃球訓練，因為楊敬敏的關係，他小時候也只接觸籃球，沒嘗試過其他運動，而國中就讀花蓮縣玉里國中的他，也是因為楊敬敏推薦，高中選擇北上念強恕，「我有看過舅舅打球，也是他建議我到強恕，想學習舅舅打球的精神，希望可以繼續打下去。」

強恕搭上12強列車後，教頭吳俊雄笑說：「我們從資格賽到預賽算是走得比較辛苦，希望複賽階段會是不一樣的情形，更希望可以突破、回到台北拚8強準決賽。」

(中時電子報)