潭子農會24日辦理登山健行採橘體驗食農教育公益活動，吸引眾多民眾報名參加。（台中潭子區農會提供／陳淑娥台中傳真）

潭子農會24日辦理登山健行採橘體驗食農教育公益活動，寓教於樂真好玩。（台中潭子區農會提供／陳淑娥台中傳真）

椪柑是台中潭子區主要作物之一，目前正值椪柑採收期，適逢潭子農會百周年慶，農會特別於24日辦理登山健行採橘體驗食農教育公益活動，總幹事林淑茵指出，希望國人能多吃當季健康椪柑，多多支持國產水果。

林淑茵表示，因進口農產品衝擊，國人消費選擇性多元，造成國內農業價格普遍低迷，24日特別辦理登山採果體驗活動，讓消費者能多認識椪柑及農民辛勤工作的果園樣貌。

林淑茵說，有鑑於農業斷層嚴重，農會積極走入校園與區內各高中、國中以及國小辦理食農教育，讓學童對農業產生興趣，也希望農業能夠永續傳承，並且捐贈椪柑給在地新興國小，讓學童午餐多了一樣健康、優質、高品質的水果，同時提醒國人吃當季、食在地、最健康，呼籲大家多多支持國產水果。

潭子區農會指出，潭子椪柑種植面積約60公頃，總年產量約200萬公斤，總產值約6361萬元，由於潭子山區目日夜溫差大，土壤排水性良好，加上農民認真栽培管理，孕育出全國品質第一優質椪柑。

(中時 )