民進黨台南市立委參選人林俊憲24日在灣裡成立「總統、立委聯合後援會」，吸引近千名支持者到場相挺，展現綠營團結勝選氣勢。總統府秘書長陳菊、屏東縣長潘孟安也到場站台輔選，陳菊還以「副總統候選人賴清德的故鄉」勉勵支持者，希望灣裡地區能有7成以上的得票率。

南區灣裡、喜樹等舊部落社區，向來是綠營票倉。尋求連任的林俊憲在灣裡成立總統、立委聯合後援會，固盤意味濃厚。

林俊憲強調，蔡英文與賴清德合作，民進黨一定會團結勝選，國際社會也都高度矚目與重視。他還細數自己任內為地方努力打拚的多項建設成果，包括二仁溪整治、搶救黃金海岸砂堤、南寧高中老舊校舍重建、抽水站機組更新、電纜地下化以及南部第一所老人醫院等。

陳菊抵達造勢現場前，先由林俊憲陪同前往灣裡信仰中心的萬年殿參拜祈福，受到廟方主委與幹部、後援會以及在地人士近百人的熱烈歡迎。

陳菊向支持者強調，台灣要以眼前的香港為鑑，珍惜台灣幾十年來一代拚過一代的寶貴民主，大家心頭要抓牢維護台灣的主權、自由民主與安全，民進黨會跟大家一起堅持下去。她還以「台南是副總統人選賴清德的故鄉」為由，希望灣裡人能以超越7成的得票率，支持小英總統與賴清德、林俊憲等人，獲得在場民眾熱烈回應。

潘孟安也推崇林俊憲的政策論政與爭取取地方建設的能力，並且承續了台南優良民主傳統的DNA，值得大家繼續支持，還呼籲大家一定要讓蔡英文、林俊憲順利連任之外，也要讓民進黨國會過半繼續照顧基層。

(中時 )