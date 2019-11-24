遇到12星座的小三，該如何對付出招呢？有「國師」稱號的星座專家唐綺陽就在綜藝節目中教你出招對付，趕快跟著唐老師一起打擊小三。

開創星座：牡羊、巨蟹、天秤、魔羯

唐綺陽表示，開創星座本身很優秀，所以必須留意的是老公和夫家的動向，因為老公的舉動和朋友圈、夫家都可能被對方收買，如果另一半的夫家和朋友圈都被攻陷，那你就相當危險，所以與其對付她，不如好好守護你的家庭和鞏固這些關係。

變動星座：雙子、雙魚、處女、射手

這組星座是各種「婊」的集合，要長相有長相，要身材有身材。唐老師只好提醒，你只有兩條路，一條是要管住妳老公，第二條就是不要了。因為變動星座是好戰的，如果你越跟她戰，那就會越可怕。

固定星座：金牛、獅子、天蠍、水瓶

固定星座跟另外兩種不同，她們若當了小三反而會覺得，怎麼會那麼衰，所以她們非常有罪惡感，只要元配出現她們就會自動退讓了。

遇到12星座的小三 應該怎樣出招對付？

(中時電子報)