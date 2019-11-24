農業文創已經吸引許多專業設計公司參與，提高競爭力。

2019兩岸農業文創高峰論壇暨麗水山耕獎農業文創大賽頒獎典禮，24日在浙江麗水市舉行。兩岸108家單位角逐最佳農業品牌設計獎、最佳農業品牌故事獎和最佳農產品包裝設計3個獎項，浙江囊括前兩項大獎，最佳農產品包裝設計獎今年從缺。

麗水市致力於「互聯網＋農業」，打造出覆蓋全區域、全品牌、全產業鏈的農業區域公用品牌—麗水山耕，已獲評浙江省優秀農產品區域公用品牌最具影響力十強品牌，同時是浙江省「互聯網＋農業」百佳實踐案例。

麗水市副市長盧彩柳表示，「綠水青山就是金山銀山」，對麗水來說尤為如此。麗水山耕獎項，就是要借助文創思維邏輯，開發、拓展傳統農業功能，提升、豐富傳統農業價值的新興業態。

這是兩岸第一個農業文創升級賽事，聯合兩岸相關單位發起創立首個農業文創大賽：麗水山耕獎農業文創大賽。並且整合大陸和台灣地區優秀農業文創人才和農業文創經驗，舉辦2019兩岸農業文創高峰論壇，切合兩岸均有需求的鄉村振興工作熱點。共有108家參賽單位（包括設計機構、設計師、農業企業、品牌商、農產品行銷機構、台灣各鄉鎮地區農會）提交的268件作品報名參賽，分為3個類別進行評選。

最佳農業品牌故事獎由寧波向心力文化創意有限公司選送的「歡喜奉桃」作品獲得；最佳農產品包裝設計獎由浙江自然造物文化創意有限公司「東方長粽」奪下，最佳農業品牌設計獎空缺。

同時舉辦的2019兩岸農業文創高峰論壇，則邀請到上海視覺藝術學院／視覺∙德稻設計學院副院長顧傳熙教授、台灣形象策略聯盟執行主席林采霖、高級工藝美術師／華一設計創始人陳繆華先生等兩岸嘉賓，圍繞「農業文創」主題展開智慧碰撞，與現場來賓分享緀經驗。

(中時 )