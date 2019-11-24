英國下月12日舉行大選，脫歐必然是選前焦點議題。首相強森24日將公布保守黨政綱，據報他將向選民承諾，今年聖誕節前，就會向國會提交脫歐協議表決。有民調預測，保守黨可望取得過半數議席，以「護航」脫歐協議，使其順利過關。

強森將在西米德蘭郡（West Midlands）公布參選政綱，主題是「完成脫歐，釋放英國潛力」。他將向選民表示：「我提早給予國家的聖誕禮物，就是在國會休會前提交脫歐法案，讓國會為國民服務。」他又承諾凍漲所得稅、增值稅等。

在野黨工黨發言人以「可憐」、「毫無希望」形容強森的政綱，指經過10年削減公共服務開支後，保守黨根本沒有什麼可以提供給國家。

多項最新民調顯示，保守黨仍領先工黨一段距離，但還有很多選民仍未決定要投票給誰，因此大選仍是充滿變數。

另外，英國《星期日泰晤士報》公布的民調顯示，保守黨的議席數量將增加57個至349個；工黨則預計失去30個議席，掉至213個。

(中時 )