國民黨總統參選人韓國瑜（左）熱情擁抱義購T恤且追隨一年多的韓粉。（黃國峰攝）

國民黨總統參選人韓國瑜（中）參加萌寵音樂會活動，支持者熱情握手加油。（黃國峰攝）

國民黨總統參選人韓國瑜（中）到嘉義市文化公園，大批支持者熱情包圍。（黃國峰攝）

國民黨總統參選人韓國瑜（左）的韓粉（右）義購到韓簽名T恤，激動落淚。（黃國峰攝）

國民黨總統參選人韓國瑜24日下午到嘉義市文化公園萌寵音樂嘉年華活動現場拜票，與市長黃敏惠、立委參選人傅大偉同台，民眾大喊「韓總統好」，韓國瑜義賣6件簽名T恤，民眾熱情搶標，最後1件10萬決標，1124日正是韓當選高雄市長1周年，義賣簽名T恤更顯意義非凡。

韓國瑜說，台灣3分之1家庭養寵物，政治有時可拋開嚴肅一面，找回原始歡樂的一面，政治人物應該給人民帶來歡樂，好天氣、好公園、好市長、好議員都在這裡，一起把萌寵嘉年華辦得歡樂，所得捐出來做公益，感謝主辦單位長期付出，關心台灣各角落的毛小孩。

黃敏惠說，溫暖的城市，熱情的人民，謝謝韓市長來參加活動，大家共同創造出有文化的地方，才能有安定快樂幸福的生活，因此「國家安全，人民有錢」就是大家吶喊的真正聲音，最近「韓市長被黑了，但不要怕，謠言嘸倘聽，心頭抓乎定，向前行。」

藝人沈玉琳主持義賣韓國瑜簽名T恤，韓國瑜說，今年因為經濟蕭條，公益團體募款縮水，希望借花獻佛，呼籲大家踴躍發揮愛心。

韓簽名時說，1124正好是我當選1周年，全場爆出掌聲歡呼，沈玉琳說，這件太有意義，誰買到是「祖墳冒青煙」，第1件簽名T恤，起標499元，喊價聲此起彼落，以2萬元賣出，第2件更是飆至3萬元。

標得第2件T恤的高雄男子說，跟了韓總1年多，一定要出價力挺做公益，上台還不忘拿出韓粉小物，向韓國瑜多要了幾個簽名。

第3件義賣T恤是韓與黃敏惠共同簽名，由台中來的女韓粉當場拿出準備好的4萬元現金，把T恤帶回家。第4件5萬決標，第5件3萬決標。

最後一件由韓、黃及沈玉琳共同簽名T恤，499元起標，有喊2萬5000元、5萬，最後由林姓女子以10萬元得標。

義賣所得捐給社團法人嘉義市肢體障礙服務協會，沈玉琳說，原本預期義賣所得2萬元，沒想到第1件就達標了。

韓國瑜現身傅大偉立委競選總部｜2019.11.24

(中時 )