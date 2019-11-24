蔡英文晚間也將到嘉義水上造勢，活動開始前現場只有少數人到場。(翻攝「韓國瑜後援會」粉專)

拚連任的總統蔡英文和國民黨總統候選人韓國瑜，今天晚上將在嘉義「短兵相接」，有網友po出雙方造勢前的場景，不禁酸說：蔡英文真的要剉咧等了！

韓國瑜今天晚間7時，將為嘉義縣立委候選人王啟澧站台，地點在嘉義縣水上鄉萬能工商旁的水德路；蔡英文總統則是為嘉義縣立委選將蔡易餘造勢，地點在水上鄉中正路46號的中華電信水上服務中心旁空地，兩地僅相隔約1公里。

有網友貼文到臉書粉專「韓國瑜後援會」表示，蔡英文真的要剉咧等了！水上鄉下午4點10分，等一個人和等一個便當的差別。

韓粉紛紛酸蔡說：「是遊覽車還沒來...」、「因為便當還沒來。」、「動員那麼多遊覽車了，還沒人？！」、「便當還沒來啦！便當到了你們就看得到人潮了。」、「遊覽車跟便當還沒來。」、「動員的車子還塞在高速公路，哈哈哈。」、「我們是等一個人~他們是在等...遊覽車來~」、「領完便當草船借箭。」、「不會啦...民調贏那麼多，她不擔心的啦！」

也有人形容韓國瑜的造勢場：「強烈的對比。」、「我在現場人山人海。」、「韓國瑜場子最大的缺點：流動廁所準備再多都不夠。」

(中時電子報)