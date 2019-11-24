敘利亞內戰爆發8年來，1千2百萬難民流離失所，其中有半數是兒童。國際救援委員會（IRC）和美國的芝麻街工作室合作，推出阿拉伯語版本《芝麻街》─《歡迎芝麻》（Ahlan Simsim），希望透過教育學習計畫，讓小難民有機會受教育。

敘利亞內戰爆發後，有超過1200萬人流離失所，其中半數是兒童。(圖摘自shutterstock)

IRC總裁米利班說，國際人道救援資金中，僅僅不到2％用在教育上─儘管難民中有半數是兒童。孩子們隨大人逃離戰火和衝突，尋找安全和自由，小難民不但被剝奪玩耍的時光，遑論接受教育。

IRC和製作經典兒童節目《芝麻街》的芝麻街工作室，早在2016年就宣布《歡迎芝麻》的製播計畫，第二年，這兩個機構以這項計畫贏得麥克阿瑟基金會的1億美元資金，除了製作阿語版《芝麻街》，另外並開發可直接觸及難民孩子的各種服務。

《歡迎芝麻》年初開始製作，明年2月將在中東各區域開播，第一季針對3到8歲的孩子，為增加普及率，也會推數位版。

既然與《芝麻街》系出同門，招牌布偶艾蒙（Elmo）和Grover都會在阿語版出現，《歡迎芝麻》還創造出兩個主要角色，包括男孩賈德（Jad）與他的好朋友、小女孩芭絲瑪（Basma），另外還有一頭名叫馬朱札（Ma'zooza）的小山羊，跟著兩位主角趴趴走。

(中時 )