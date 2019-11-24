國民黨總統參選人韓國瑜到嘉義市立委參選人傅大偉競總，擠爆現場。（黃國峰攝）

國民黨總統參選人韓國瑜在嘉義市立委參選人傅大偉競總拜票，現場人山人海。（黃國峰攝）

國民黨總統參選人韓國瑜24日到傅大偉競選總部拜票，韓說，很久沒有人說「台灣錢淹腳目」了，執政的民進黨還要騙台灣人說台灣是亞洲四小龍門的老大，選對總統國泰民安賺大錢，請民眾這次為自己投票，給韓國瑜一次機會。

韓國瑜到傅大偉競總，支持者擠爆競總周邊道路，現場國旗滿天飛，還有機車騎士停在對向車道，搖著國旗聽韓國瑜致詞，韓致詞完，還與市長黃敏惠、傅大偉一起跳繩，大喊「跳繩不跳票，運動我還要」，凸顯地方對西區運動中心的期待。

韓國瑜說，嘉義市是嘉南平原的蛋黃區，嘉義市經濟衝起來，蛋白區也會起來，去年1124轟動全台灣、全華人，國民黨沒有資源，贏了15個縣市，今天1124我又來嘉義，繼續站在這裡跟大家拜託。

韓國瑜說，嘉義很多鄉親投票給民進黨，若3年半大家安居樂業，民進黨繼續執政沒有問題，我們很希望能把台灣越帶越好，但這趟環島傾聽之旅，看到辛苦的人好多，很久沒聽到「台灣錢淹腳目」，太多人已經沒錢，亞洲4小龍，其他3隻龍完全不把台灣放在眼裡，民進黨還要騙台灣人是亞洲4小龍的老大。

韓國瑜說，台灣沒有時間內亂內耗了，世界忘記台灣，台灣也忘記世界，台灣被鎖住了，台灣不能被綁住，要走出去，若他當選總統，傅大偉當選立委，明年中小學開始中英文雙語教學，碩班生要出國當交換生1年，政府不亂搞，台灣的錢夠用，要投資在下一代，對嘉義市爭取的地方建設，一定還給嘉義市一個公道。

黃敏惠說，民進黨執政讓大家失望，去年大家翻轉台灣，讓藍天再現，全民期待愈來愈好，「人民望治心切」，有人為了選舉來嘉義開支票，西區國民運動中心、鐵路高架化中央負擔全額，結果都沒兌現，將來韓國瑜當選，市府一定結合中央，讓中央支票兌現。

傅大偉說，嘉義市是民主聖地，絕對不輕信不實謠言，絕對相信韓總統有能力領導台灣走向富足，堅定信念一條心，眾志成城把韓國瑜推向總統之路，鐵路高架化38億全額由中央補助，一定要中央履行承諾，為嘉義興建西區國民運動中心。

(中時 )