高雄市調處緝毒組長蔡裕中被控與毒梟游政發勾結，自導自演破獲一宗毒品走私案，兩人各取所需，蔡男詐領近緝毒獎金，游男換取免刑。事後游男一審被判12年，上訴至更二審時法官認定無法證明游男涉及走私，大逆轉改判無罪。高雄高分院更三審日前宣判，游男維持無罪判決，全案仍可上訴。

2013年蔡男因1件查緝毒品案拘提毒梟游男，游為求脫罪，2014年自導自演1件港台走私70公斤甲基安非他命案，供檢調人員逮獲罹癌末期的「死轉手」曾文吉，游男依證人保護法因此獲判免刑並轉做汙點證人。

蔡男事後依「防制毒品危害獎懲辦法」規定申請破案查緝獎金近50萬元，事後卻遭調查局內部人員檢舉，當時高雄地檢署將蔡男依貪汙治罪條例起訴，一審遭判無罪，二審法官認為，蔡男涉嫌以「以毒抵債」方式與游男共謀走私案，逆轉改判蔡男1年10月、褫奪公權2年，目前仍在上訴中。

游男則因違反毒品危害防制條例，一、二審及更一審均被判刑，但更二審時法官卻認為無證據指出游男有安排或參與走私案，逆轉改判無罪。

更三審法官認為，游男子雖曾與運毒集團成員有接觸，但難以佐證其涉及走私及與曾文吉接觸，最後以事證不足為由、駁回上訴，維持無罪原判。

(中時 )