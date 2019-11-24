一名15歲國中女學生擁有E奶上圍，在臉書、Instagram等社群平台，共擁有6萬多名網友追蹤，近來卻有網友冒用女學生名義及照片成立粉絲專頁，甚至四處批評與網友筆戰，女學生不堪其擾，今（24日）下午由母親陪同，前往新北市中和警分局報案。

據悉，女學生遭盜用照片成立粉絲專頁，版主時常以她的名義發文，甚至還公開罵八大行業從業人員，造成她不堪其擾。警方表示，已調閱相關IP址位偵辦中，將朝偽造文書罪嫌偵辦。

(中時 )