國中女擁E奶 照片遭盜用成立粉專到處嗆人 18:452019/11/24 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 15歲國中女學生擁有E奶上圍，在臉書、Instagram等社群平台，共擁有6萬多名網友追蹤，近來卻有網友冒用蔡女名義及照片成立粉絲專頁。（摘自臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 一名15歲國中女學生擁有E奶上圍，在臉書、Instagram等社群平台，共擁有6萬多名網友追蹤，近來卻有網友冒用女學生名義及照片成立粉絲專頁，甚至四處批評與網友筆戰，女學生不堪其擾，今（24日）下午由母親陪同，前往新北市中和警分局報案。 據悉，女學生遭盜用照片成立粉絲專頁，版主時常以她的名義發文，甚至還公開罵八大行業從業人員，造成她不堪其擾。警方表示，已調閱相關IP址位偵辦中，將朝偽造文書罪嫌偵辦。 (中時 ) #國中 #女生 #E奶 #盜用 #八大 #行業 #網友 #照片 #粉絲 #偵辦 #名義 也許您會感興趣 推薦閱讀 小奶小隻馬vs.大奶大隻馬 老司機一面倒選… 00:022019/11/20 社會 總監開20萬徵私人秘書 這要求讓女生心驚驚 00:022019/11/20 生活 女按摩遭揉奶撩陰 按摩師詭辯打通任督二脈 10:022019/11/20 社會 珍奶妹回眸一笑爆紅 真實身分網驚呆 09:382019/11/21 正妹 史上最尷尬！ 新娘「超垂八字奶」外露 賓客秒傻眼 10:332019/11/21 社會 產銷履歷黃豆大變身 「榮町豆奶紅茶」小7上市 11:232019/11/21 生活 震撼！公館超人氣名店「陳三鼎」 遭爆無預警熄燈 00:142019/11/23 生活 台男為何不常出國？ 網揭殘酷真相 15:482019/11/23 生活 陳三鼎無預警熄燈 鄰居爆內幕：老闆娘她... 00:442019/11/24 生活 疲勞痠痛只能靠B群？3類食物助你活力upup 07:412019/11/24 生活 社會熱門新聞 林志玲剛新婚 香閨被偷拍官司繼續打 - 社會 嫩妹男友家裸睡門沒鎖 男友爸看到竟凍未條 - 社會 妻裸下身睡 3歲兒告訴爸：媽媽跟叔叔… - 社會 史上最尷尬！ 新娘「超垂八字奶」外露 賓客秒傻眼 - 社會 匪夷所思！特斯拉試駕員國1自撞 下車後才墜橋亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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