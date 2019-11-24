北市第六選區民進黨立委參選人謝佩芬24日成立競選總部，民進黨副總統提名人賴清德、內政部長徐國勇與新竹市長林智堅等站台力挺，賴清德痛批國民黨不分區民單，竟然有人在台灣當將領退休後一個月領10幾萬，卻跑到中國去聽習近平訓話， 這款人當選立委的話，根本「去了了」。

賴清德表示，中國處處打壓台灣，不讓台灣參加WHO、國際刑警組織、國際民航組織也被擋，還挖我們邦交國，國民黨早就靠不住了，2020選舉不是藍綠對抗，而是保護台灣與走向中國的分別、民主與專制獨裁之爭，要堅持主權、維護民主自由，並高喊「英德勝利、立委全壘打」。

新竹市長林智堅以自己過去選舉為例，當時2014年自己只有一百天的時間，挑戰不可能得任務，翻轉艱困選區，要把哈佛女孩送進立法院，成為小英總統國防外交上重要的後盾，力拚民進黨國會過半，並強調香港事件，台灣不能置身事外。

此外，針對高雄市長韓國瑜說說如果他有拿中共一毛錢的話就退出選舉，賴清對此說法表示尊重。而共諜有詐欺犯，賴清德指出，這新聞是由中國的體制內的單位所釋放出來的消息。一面之詞未必可信，但是真是假，並相信友邦會進一步調查對外說明。

被問及韓國瑜的外館盼經濟政策，要讓台灣多出200多個拳頭一事，賴表示，現在韓國瑜政見奇怪不是只有這一項，而外館是否適合由外交人人員賣東西，這要由外交部來評估。

(中時 )