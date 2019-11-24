蔡英文總統台中市競總24日成立，蔡英文強 調民進黨與友黨參選人要八席全上。（盧金足攝）

英文總統24強調，已經宣布準備在4年之內，將照護孩子的津貼變兩倍。（盧金足攝）

拚連任的蔡英文總統宣布新政見，加碼育兒津貼，提出「0到6歲，國家跟你一起養」，24日下午在出席台中市競選總部成立大會時，還向國民黨總統參選人韓國瑜、台中市長盧秀燕喊話，「禿子，燕子也都要照顧孩子！」

蔡總統表示，民進黨政府推動加薪減稅，還提到幼兒特別扣除額，推動育兒津貼與托育補助和公共化的幼兒園，目標只有一個就是台灣的孩子。

她強調，已經宣布準備在4年之內，將照護孩子的津貼變兩倍，意即在4年之內將現行的育兒津貼從每個月2500元加倍到5000元，補助年齡也從原來的0到4歲，擴大到0到6歲。

「禿子，燕子也都要照顧孩子，大家說對不對！」蔡英文表示，孩子要照顧，老人家也需要照顧，政府實施長照2.0，就是要幫大家解決問題、減輕負擔，昨天她已經宣布未來的4年，要完成全力照顧的目標。

她說，育兒津貼加倍，老人家的照顧讓更多人可以使用，服務的項目、內容更豐富，還要多推動日照中心及鄉鎮平價的機構，由專家來提升照顧服務，照護更好、更多，全是她的承諾。

蔡英文承諾，未來還有更多的政策，一項一項再端出來，治國要拿出具體可行的做法，攤在陽光下，讓台灣人民來體驗。

(中時 )