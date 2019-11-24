「終於不再用整理箱裝書！」立委邱志偉向教育部爭取，在岡山區壽天國小設置的學校社區共讀站日前已經完工啟用，明亮、舒適的閱讀空間，興起學生閱讀興趣，壽天國小校長潘芊邑說，共讀站設計融入岡山特色，將逐步開放讓社區民眾一起共讀。

壽天國小的共讀站入口，能看到豐富的岡山元素，門口的蜜蜂、蜂巢造型的鞋櫃、六角形的裝飾面板等，將岡山的蜂蜜、螺絲特色融入其中，一走進共讀站，天花板上可見大大的「壽」，「壽字在天」的地名設計創意十足，閱讀區5隻羊造型椅，凸顯岡山的羊肉美食，處處都是用心設計的岡山特色。

潘芊邑說，學校圖書館使用將近20年，原本是用甘蔗板的書架放置圖書，不過書本重量重，加上甘蔗板受潮後無法承受書的重量，書本最後只能收納在整理箱中，要找一本書都不容易，獲知教育部在推動共讀站，趕緊提出申請，在立委邱志偉協助下，順利爭取到預算改建圖書館。

潘芊邑指出，由於共讀站中有多台平板電腦、還有65吋的大型觸控螢幕，學校教職員、志工媽媽需要一段時間上手，未來志工媽媽說故事的空間更舒服，之後透過大型校慶等活動將開放共讀空間、最終逐步開放到社區民眾可以進到共讀站共享資源。

(中時 )