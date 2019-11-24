美國道瓊工業指數觸及28,000點有助營造原油市場跟漲氛圍因素影響，國際油價向上攀揚，中油、台塑化宣布，國內各式汽、柴油價格每公升各調漲0.1元。調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升26.9元、95無鉛汽油每公升28.4元、98無鉛汽油每公升30.4元、超級柴油每公升24.7元。

此外，台塑化25日凌晨1時起，零售參考價為92無鉛汽油每公升26.9元、95無鉛汽油每公升28.3元、98無鉛汽油每公升30.4元、超級柴油每公升24.5元。

中油本週調價指標7D3B週均價從每桶62.02美元上漲至62.53美元，台幣兌美元匯率貶值0.014元，國內油價依公式計算漲幅為0.69％，92無鉛汽油及柴油均未超過亞鄰最低價，故汽、柴油應各調漲0.1元，足額調整。

傳言石油輸出國組織及俄羅斯等其他產油國（OPEC＋）可能將減產協議延長至明年年中，紐約商業交易所（NYMEX）1月原油期貨11月21日收盤上漲2.8％，成為每桶58.58美元，創2個月來新高；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也攀揚2.5％，每桶63.97美元。

據美國能源部自1983年開始發布的週度預測數據，截至11月15日當週，美國原油日均產量連續第二週維持歷史新高水平的1,280萬桶，較去年同期增加110萬桶。美國上週原油庫存較去年同期高出350萬桶，原油產量則處於新高水平，顯示原油供應充裕。

路透社引述消息來源報導稱，俄羅斯不太可能在12月5日與其他產油國舉行會議上同意進一步削減原油產量，但可能同意延長目前執行的限產協議，惟OPEC仍擔心2020年國際油市需求增長疲弱。另，俄羅斯石油企業也正尋求在2020年提高產量，以支持國家預算。

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