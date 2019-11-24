高雄市湖內區三侯國小24日擴大舉辦創校55週年校慶及社區聯合運動會，且學校行政與教學大樓及社區共讀站亦於10月完工，可以說是三喜臨門，讓校慶活動格外有意義。

三侯國小於1959年經地方仕紳奔走爭取、捐地募資，始由高雄縣政府同意設立「文賢國民學校忠興分班」，1965年獨立設校為「湖內鄉三侯國民學校」迄今已55年，可謂為民間興學典範。

惟校舍歷經半世紀的歲月，部分結構有安全之虞，縣市合併後學校配合政府推動校舍耐震補強政策規劃校舍重建，於2016年獲得高雄市政府挹注經費新台幣5412萬元，由工務局新建工程處代辦，自2017年11月動土至今年10月完工，歷時2年完成新建地上2層行政與教學大樓1棟。

新校舍整體建築與前庭造景以湖內區傳統的魚塭廣場為意象，設計簡潔明亮，走廊採用紅瓦磚鋪面，兼具傳統與現代的風格，更能與社區結為一體，提升社區整體形象與水平。

另外，三侯國小社區共讀站於今年10月完工，將提供師生及社區民眾優質的閱讀環境，共讀站室內空間採二仁溪生態意象設計，結合多媒體數位媒材區等功能，營造溫馨舒適的閱讀氣氛，相信未來更能吸引社區民眾假日到館閱覽，藉此發揚社區資源共享精神及推動社區的閱讀風氣。

(中時 )