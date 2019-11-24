多次假藉代購國外名車詐騙，被車手稱為「外匯車殺手」的男子林厚希，因當兵時扮闊少開超跑進營區炫富，佯投資超跑租賃、礦砂事業，向部隊長官、同袍3人共詐騙130萬6000元，高院依4個詐欺罪各判刑3年、4月定讞，須入獄服刑，另4月徒刑部分，可易科罰金12萬元。

此外，林男以假名「林文昌」、「林文芎」，誆稱代購瑪莎拉蒂、福特野馬、YAHAHA重機等名義、詐騙7名車友訂車款及驗車費逾157萬，台北地院依詐欺罪判林2年2月徒刑，另偽造文書部分判刑10月，可易科罰金30萬元。可上訴。

20多歲林男，長期屢以代購國外名車詐騙，被車友稱為「外匯車殺手」，他四處招搖撞騙惡行在車友論壇廣為流傳，曾身揹數件通緝案的他，被媒體爆料他父親為知名宮廟副董，但副董低調未證實。

判決指出，林男2014年在陸軍關渡地區指揮部機械化步兵第2營第1連服役，2015年3月起招攬同袍投資其超跑租賃、礦砂事業；內木山營區副連長、同袍共3人被騙130萬6000元，光副連長1人就被騙103萬元。

因3人一再催討，林始終未能拿出投資證明，也未還錢，林在退伍剩不到2個月，2015年9月離營逃兵，3人始知受騙。

一審以林男年紀輕，妄想不勞而獲，觀念偏差，且始終否認犯行，態度不佳，依4個詐欺罪各判刑3年、4月，其中4月徒刑可易科罰金，另3人提告林以在大鵬灣開生日趴借場地費共19萬多元部分獲判無罪。

林男因上訴逾期遭駁回，另檢方就無罪部分提上訴，亦遭高院駁回而定讞，須入監服刑。

(中時 )