張宏陸競總成立 數千民眾到場相挺 18:072019/11/24 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 立委張宏陸爭取連任，今（24日）與蔡英文總統成立聯合競選總部，現場湧入數千民眾。（葉書宏攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 立委張宏陸爭取連任，今（24日）與蔡英文總統成立聯合競選總部，現場湧入數千民眾。蔡總統、民進黨副總統參選人賴清德、民進黨主席卓榮泰等紛紛出席力挺，張宏陸屢獲公督盟評鑑為優秀立委，更為地方爭取諸多建設，一定要讓他繼續在國會打拼。 板橋區民進黨籍議員王淑慧、黃俊哲、何博文及戴瑋姍等紛紛出席，展現出大團結氣勢。蔡總統致詞時提到，張宏陸行政經歷豐富，也在蘇貞昌的手下存活非同小可，絕對要讓張宏陸連任成功。 (中時 ) #2020大選 #選舉 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #民眾黨 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 #張宏陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 國民黨至少還有一群烏鴉 04:102019/11/20 時論廣場 民進黨赴中選會登記不分區立委 羅文嘉宣布范雲加入民進黨 19:522019/11/20 政治 綠營：韓國瑜不是賣菜郎是好野郎 11:082019/11/21 政治 大政治大爆卦-無色覺醒》大安房產李佩芬所有! DPP昧著良心拿烏龍爆料狂黑？ 14:132019/11/21 政治 命理師看不下去了！「2大殺招」助韓國瑜逆轉勝 00:032019/11/22 娛樂 韓國瑜亟待跨越的3大坎 04:092019/11/22 論壇廣場 張亞中：國民黨的「重新啟動」已刻不容緩 17:052019/11/22 政治 韓國瑜嗆民進黨鎖國 民進黨反嗆 13:082019/11/23 政治 黃暐瀚抓包蔡英文小動作 這就是溫度 00:012019/11/24 政治 托育政策拿香跟拜？蔡英文：是現在正在做的方案擴大 12:462019/11/24 政治 政治熱門新聞 共諜案後 媒體人：韓民調又拉起來了 - 政治 照片會說話！蔡英文還在進場...民眾領一大包走了？ - 政治 共諜案沒見獵心喜 黑韓名嘴閃過一劫 - 政治 韓蔡嘉義造勢前差別在哪？網：蔡英文剉咧等 - 政治 不只便當？王啟澧驚爆：民進黨這次找來... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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