立委張宏陸爭取連任，今（24日）與蔡英文總統成立聯合競選總部，現場湧入數千民眾。蔡總統、民進黨副總統參選人賴清德、民進黨主席卓榮泰等紛紛出席力挺，張宏陸屢獲公督盟評鑑為優秀立委，更為地方爭取諸多建設，一定要讓他繼續在國會打拼。

板橋區民進黨籍議員王淑慧、黃俊哲、何博文及戴瑋姍等紛紛出席，展現出大團結氣勢。蔡總統致詞時提到，張宏陸行政經歷豐富，也在蘇貞昌的手下存活非同小可，絕對要讓張宏陸連任成功。

(中時 )