澳洲媒體報導，陸籍男子王立強，自稱是大陸共諜，去年持偽造南韓護照入境台灣，涉入九合一選舉，結果被大陸公安「打臉」指王是詐騙通緝犯，是「烏龍間諜」。國民黨總統參選人韓國瑜昨要求調查局明天立案調查，調查局官員今強調，「共諜案」事實不明，調查局已透過各種管道向澳方了解，等事件較為明朗後，再決定是否立案調查。

據了解，調查局已透過國際事務處向駐澳洲坎培拉當地的法務祕書，向澳洲邊境署、聯邦警署，查詢了解王男入境澳洲紀錄外，另透過國際情資交流管道查證中。

調查局認為，目前王立強「共諜」案尚待查證，若屬共諜案將由國家安全維護處(俗稱調查局三處)立案蒐證調查，若只是「烏龍共諜」，可能與影響選舉的「假訊息」有關，則由外勤調查處站立案處理。

大陸男子王立強，日前向澳洲媒體爆料曾任大陸間諜，去年5月28日持偽造的南韓護照入境台灣，涉入九合一大選，還捐錢給韓國瑜，引發軒然大波，但遭韓陣營嚴正否認。結果移民署第一時間清查發現，王男所稱入出境時間，並沒有持南韓護照的相仿男子入境。

(中時 )