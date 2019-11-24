國道1號北向汐止系統往國道3南下匝道，下午有輛「特斯拉」跑車自撞護欄，離奇的是駕駛被救出後，卻墜落在16公尺橋下身亡，目擊者還原現場說，看到死者被救出後，卻跑到對面的內側車道護欄邊躍下，究竟是失足墜橋，還是什麼原因跳橋，警方還要釐清，不排除要抽血化驗有無酒精反應。

另外，不排除傷者被救出後，神智還沒有很清楚的情況下，將護欄外的橋下公園，當成是「邊坡」，想過去休息，不料，卻是一躍而下高達16公尺深的地面而喪命，但是這些假設都還要釐清。

據目擊者說，他看到死者被人從駕駛座拖出來，身上都是血，但是他卻跑到另外內側匝道，趴在護欄上，然後就自己跳下去，根本拉都拉不住」，他說這一幕很詭異。

華姓駕駛為特斯拉公司試駕員，今天下午開車載著23歲李姓特斯拉營業員及24歲韓國籍男子，從內湖的公司出發進行車輛試駕，不料卻在行經國道1號北向汐止系統往國道3號南下匝道時，車輛失控撞到中央分隔導，再撞到外側護欄，駕駛則墜落16米高的高架橋下，當場慘死。

(中時電子報)