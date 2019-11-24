寶島羽球男雙組合「麟洋配」李洋/王齊麟，今天在總獎金20萬美元的世界羽聯BWF超級300系列光州大師賽男雙決賽，以21比19、20比22、21比19力克2016里約奧運男雙銀牌、馬來西亞組合吳蔚昇/陳蔚強，勇奪兩人本季第4座冠軍。

李洋/王齊麟原本有機會第2局就收下勝利，無奈好事多磨，兩人錯過了2個冠軍點，第3局也是從落後劣勢下扭轉戰局，用冠軍走出9月中華台北羽球公開賽止步4強之後的一段低潮期，為下個月挑戰年終總決賽增添信心。

李洋/王齊麟今年賽季6度打進決賽，分別是超級300西班牙大師賽、超級300瑞士公開賽、超級100奧爾良大師賽、超級500印度公開賽、超級300美國公開賽及超級300光州大師賽，並在西班牙、奧爾良、印度及光州帶走冠軍，不過9月台北羽球公開賽獲得4強名次後，接下來幾站賽事成績都不理想，除了澳門公開賽8強，其餘多是第一輪或16強就出局。

(中時電子報)