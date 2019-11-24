為讓交換學生在孔廟古蹟的薰陶下，深刻體驗文化古禮 ，國際扶輪社3521地區24日在台北市孔廟大成殿廣場舉行國際成年禮，邀請來自15個國家80名國內外的青少年，循古禮換上代表中國文化之唐裝，穿過黌門、禮門，並以金盆水泉洗手，進行綾桌腳儀式、 戴冠及笄儀式，除了扮電音三太子，還挑戰舞龍舞獅，為莊嚴隆重的典禮注入一股歡樂的嘉年華色彩，內政部長徐國勇也到場參與。

國際扶輪社表示，為了迎接國際成年禮的到來，這群外國囝仔於在活動前緊鑼密鼓地演練，聯手挑戰「舞龍舞獅」、「鼓陣」及「電音三太子」演出，帶給觀眾耳目一新的吸晴效果，也讓大家更了解我國禮教文化與民俗特色， 由台灣廟會結合古中國武術和藝術的民俗表演， 讓各國交換學生親身體驗，傳遞中華文化精神。

成年古禮記錄著我國流傳已久的生命禮俗歷史，描繪出社會的常民圖像，而列為《儀禮》之首章的「冠笄之禮」，即是古人極為重視的成年禮，所謂「男子二十弱冠，女子十五及笄」，表示一個人從孩童、少年進入成年自我成熟的新階段。

今年活動邁入第13屆，邀請來自15個國家80名青年學子，在典禮現場中，更安排傳承佾舞89年經驗的大龍國小佾舞隊演出，由佾生排成四行四列的方正隊型，佾生們眼神內觀專心恭敬，圓融熟練的舞出對至聖先師的尊敬。

(中時 )