蒙古是將於11月26日，從俄羅斯接收兩架MiG-29，這是該國空軍30年來首次獲得新戰機。11月26日是蒙古的「獨立宣布日」，1924年的這一天，蒙古廢除君主立憲，成立蒙古人民共和國 (the people's republic ofmongolia)。

防衛世界(Defense World)報導，俄羅斯將兩架MiG-29戰鬥機移交給蒙古，據俄羅斯駐蒙古使館發言人的話說，這將是蒙古首次得到的戰鬥機，在此之前，該國除了直升機以外，沒有其他的武裝航空器。

不根據軍事網站「全球火力」的說法，蒙古空軍在1980年代曾經操作大約10架MiG-21MF戰機10架MiG-17戰機，只是到了1988年，開始難以維持而拆解，僅留下6架直升機和3架運輸機。

蒙古的海軍比空軍還迷你，只有一艘拖船以及7名軍人。不過蒙古的陸軍頗有規模，擁有470輛戰車、630輛裝甲車和300輛牽引砲。

蒙古是全世界第二大的內陸國，僅次於哈薩克，歷史上最有名的時期就是成吉思汗（Nighis Khan）時代建立的橫跨歐亞兩洲的巨大草原帝國，在中國，建立起元朝，而在歐洲，則是欽察汗國。欽察汗國對歐洲造成很大的衝擊，特別是俄羅斯。然而在大約一百年後，蒙古四大汗國分別衰落，多數蒙古人退回到蒙古高原，但是有些蒙古人留在俄羅斯境內，被稱為卡爾梅克人。

近代，帝俄一直煽動蒙古脫離中國，不斷扶持蒙古內部的獨立人物，最主要的就是蒙古共產黨成立者蘇赫-巴托爾和喬巴山，蒙古的首都烏蘭巴托，就是蘇赫巴托的名字取的，有一個蘇赫巴托廣場。在蘇聯時代，蒙古一直是蘇聯的附庸，原本的蒙文逐漸消退，由西里爾字母拼寫，到了蘇聯解體後，蒙古也轉型成民主化國家。

(中時電子報)