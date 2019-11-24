蔡英文致詞表示，她會維護台灣人的權益，讓世世代代的台灣人都能有主權、有自由、有民主。（許哲瑗攝）

賴清德致詞力讚，蘇巧慧獲得公督盟評選優秀立委，不只是個人成績的肯定，更是鶯歌人的驕傲。（許哲瑗攝）

3000多名支持者熱情參與。（許哲瑗攝）

新北市第五選區民進黨立委蘇巧慧今舉辦鶯歌競總成立大會，總統蔡英文、前行政院長賴清德、桃園市長鄭文燦到場力挺，湧入3000多名支持者熱情參與，齊喊「蔡英文凍蒜」、「蘇巧慧凍蒜！」，蔡英文致詞表示，她會維護台灣人的權益，讓世世代代的台灣人都能有主權、有自由、有民主，明年1月11日，「蘇巧慧一票、蔡英文一票、民進黨一票！」

蔡英文說，她剛上任時，0到6歲幼兒預算僅200多億，她施政3年基礎下，現已達600多億，從補助、準公共化等各個方向將基礎打好，下一個階段持續深化，減輕年輕父母負擔，此外即將上路的育兒津貼，也從原先2500元加碼到5000元，年輕阿公阿嬤也會受益，「還沒結婚的、打算結婚的可以趕快行動。」

鄭文燦力挺蘇巧慧說，蘇巧慧是美國賓州大學法律碩士，也是他在台大的學妹，頂著高學歷光環，但做事認真又接地氣，當一屆立委抵過別人做三屆，他在桃園執政最瞭解鶯歌、樹林的狀況，台北、桃園要接軌，不論交通、治水、鐵路還是治安都須合作，桃園需要蘇巧慧的幫忙，才能一起讓鶯歌、樹林變得更好。

蘇巧慧說，今天是鶯歌大團結，感謝鶯歌20個里的里長通通站出來，不分黨派，不分資深資淺，這3年多來大家沒選錯人，她一里一里拚建設，從三鶯大橋動工改建、停滯20年的鳳鳴車站等，都是她對鶯歌的實踐，不分你我、不分藍綠，只要大家有需要，絕對盡力協助，感謝大家鼎力相挺。

賴清德致詞表示，蘇巧慧在立法院教育文化委員會，照顧偏鄉與兒童的教育，重視台灣本土文化，前後共推動70幾個法案，此外也獲得公督盟評選優秀立委，不只是個人成績的肯定，更是鶯歌人的驕傲。

(中時 )