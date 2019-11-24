蔡適應並向民眾喊話，期盼民眾可以理性的投票，將這張票投下去，不是純粹喜歡這個候選人，而是表達意見，並希望這個候選人可以對這個現況做出改變，他指出「這也才是選舉真正的意義」。（吳康瑋攝）

蔡適應並向民眾喊話，期盼民眾可以理性的投票，將這張票投下去，不是純粹喜歡這個候選人，而是表達意見，並希望這個候選人可以對這個現況做出改變，他指出「這也才是選舉真正的意義」。（吳康瑋攝）

蔡適應並向民眾喊話，期盼民眾可以理性的投票，將這張票投下去，不是純粹喜歡這個候選人，而是表達意見，並希望這個候選人可以對這個現況做出改變，他指出「這也才是選舉真正的意義」。（吳康瑋攝）

蔡適應並向民眾喊話，期盼民眾可以理性的投票，將這張票投下去，不是純粹喜歡這個候選人，而是表達意見，並希望這個候選人可以對這個現況做出改變，他指出「這也才是選舉真正的意義」。（吳康瑋攝）

蔡適應並向民眾喊話，期盼民眾可以理性的投票，將這張票投下去，不是純粹喜歡這個候選人，而是表達意見，並希望這個候選人可以對這個現況做出改變，他指出「這也才是選舉真正的意義」。（吳康瑋攝）

蔡適應並向民眾喊話，期盼民眾可以理性的投票，將這張票投下去，不是純粹喜歡這個候選人，而是表達意見，並希望這個候選人可以對這個現況做出改變，他指出「這也才是選舉真正的意義」。（吳康瑋攝）

蔡適應並向民眾喊話，期盼民眾可以理性的投票，將這張票投下去，不是純粹喜歡這個候選人，而是表達意見，並希望這個候選人可以對這個現況做出改變，他指出「這也才是選舉真正的意義」。（吳康瑋攝）

2020年大選進入倒數47天，基隆立法委選情越發白熱化，民進黨立法委員蔡適應與市議員張秉鈞於24日在總統蔡英文基隆中山區的聯合競選總部成立大會上以「一張票一世情」指出， 他家裡沒有一兩百塊的土地可以揮霍，但他有的是基隆在地市民的支持。他們並向現場民眾喊話，期盼民眾可以理性的投票，將這張票投下去，不是純粹喜歡這個候選人，而是表達意見，並希望這個候選人可以對這個現況做出改變，他指出「這也才是選舉真正的意義」。

蔡適應說，自己從2016年當選的那一刻起，就抱持著滿滿的感謝時刻不鬆懈的努力，因為自己不是官二代或富二代，他並強調，自己最大的資產就是跟大家永遠站在一起。蔡適應也強調，為讓在地翻轉，他會努力不懈的推動一系列的交通串聯，讓整個觀光、民生、交通可以一體成長。

蔡適應接著說明與中山區息息相關的軍港西遷進度，他說，軍港西遷將為中山區帶來新商機，新威海營區將是基隆最大的營區，進駐的官士兵的消費，將可有效帶動附近小吃、服務業，未來他更將會與海軍建議，規劃含社會公益的睦鄰活動，讓營區與社區充份互助。

國民黨立法委員候選人宋瑋莉日前表示，為了能讓人民的日子能過得更好，在大選倒數不到兩個月會更加努力，她將會把日子一天當三天用，蔡適應對此也比拚，說自己「不只一天當三天用，更將會當四天來用」，努力爭取在地市民最大的權益。

(中時 )