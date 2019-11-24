美國總統川普日前推文要求軍方，不得把在伊拉克殺了伊斯蘭國﹙IS﹚戰俘的海豹突擊隊員蓋拉格﹙Edward Gallagher﹚逐出海豹突擊隊。但海軍的態度強硬，表明會繼續展開相關行政程序，更有傳海軍部長史賓塞(Richard V. Spencer)及海豹部隊指揮官葛林(Collin Green)不滿川普的做法，威脅就算辭職或被解職也要處理此案。國防部長艾斯博及參謀首長聯席會議主席已為此事奔走一整星期，盼川普能回心轉意，以免損及軍方威信。

40歲的蓋拉格在海豹部隊擁有15年資歷，被控於2017年將一名遭俘虜且受傷的IS少年割喉致死，並拍照上傳社群媒體炫耀，還威脅要殺害其他舉報他的海豹隊員等。蓋拉格最後僅在較輕罪名上遭定罪並從三等士官長降為上士，但川普15日恢復他的軍階。

川普21日推文發飆，稱：「海軍不可以摘除戰士、海軍海豹部隊成員蓋拉格的三叉戟佩章。」三叉戟佩章是海豹突擊隊的身份象徵，一旦蓋拉格被褫奪佩章，他將不再是海豹突擊隊成員，但仍能留在海軍服役。海軍自2011年起已褫奪154個三叉戟佩章。

分析指出，川普面對艱難的連任選戰，加上眾院對他祭出彈劾調查，因此更想突顯自己三軍統帥的地位。

不過，正在加拿大哈利法克斯出席國際安全論壇的史賓塞否認以辭職要脅，但他說：「總統推文不是命令，我需要看到命令才會行動。」他表示，總統是三軍統帥，「如果他下令停止處理(蓋拉格案)，此案就會停止。」

海軍目前仍持續展開對蓋拉格專業資格的行政審查，以決定他能否留隊。

(中時 )