「最強銀行員」吳昇峰24日到洲際球場處理事情，時間正好是冬盟韓職聯隊、日職白隊之戰前，因此臨時受中職聯盟邀請開球。他完成臨時任務後受訪，提到如果明年6搶1資格賽還需要他，會義不容辭地答應。

吳昇峰在連續出征亞錦賽、12強賽後，終於有喘口氣的機會，他也說在大賽結束後才真的感到疲累，接下來會休息一、兩周，接著備戰爆米花聯賽，開玩笑表示希望能被安排在周末場，「為業餘比賽帶來更多球迷，希望大家多進場為業餘選手加油。」

12強賽對戰美國，因為一球失投挨轟遭到逆轉，但吳昇峰精彩的投球內容仍獲台灣球迷盛讚，在一級國際賽事投出好表現，讓吳昇峰粉絲專頁按讚人數暴增，「關注人數增加很多，也多了很多訊息，粉絲的留言我都有看到。」

接連在國際賽繳出好表現，吳昇峰被問到明年6搶1是否有意願再度出征，他回答，「如果需要我，那當然是義不容辭，業餘選手受到肯定很不容易，再加上我沒有賽季的問題，比較好配合。」吳昇峰表示6搶1無論出戰哪一隊都可以，唯一目標前進2020東京奧運。

(中時電子報)