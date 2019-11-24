含戴奧辛毒的大閘蟹外流案定奪！蕭姓業者去年10月與另外的2名報關業者，偷販售含有世紀之毒「戴奧辛」的大閘蟹一案。基隆地院審理，法官指出，擔任具結先行放行存置地點管理人的奕大公司負責人林暐鵬，未經檢驗前擅自移動大閘蟹，決議判處4個月徒刑，得易科罰金。

由判決書指出，侑豐企業去年10月15、 17日分別自中國大陸各進口700箱共1400箱大閘蟹，林男未待檢驗完成，同年月16日至22日間將其中541箱運送至不詳處所，另外又請蕭男協助尋找倉儲公司，將476箱大閘蟹運送至桃園倉儲藏放，但經管制單位查核，驗出第一批大閘蟹戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總和嚴重超標，全數檢驗均不合格。

林男在法院審理時對於大閘蟹移動至桃園倉儲坦承不諱，但否認去年16日至22日間，移動放置在奕大公司的部分大閘蟹，辯稱現場的大閘蟹均未販賣，都留在現場貨櫃內。他並辯稱，衛生福利部食品藥物管理署紀錄內所載減少的數量，可能是貨物失重或大閘蟹死亡，還辯解當初短少的541箱，他只負責保管，不是大閘蟹的貨主，他不知情。

不過，法官認為，縱使大閘蟹存放過久死亡或脫水、失重等致減少重量，但外箱數量應不至於因大閘蟹重量減少而改變，另外，就算拆箱保養大閘蟹，應仍須將大閘蟹放回箱內，不可能任憑大閘蟹置放箱外，更應無僅留存大量空箱的可能。此外，法院指出，林男身為具結放行地點的管理人，倘非林男授意的運送行為，大閘蟹短少的箱數豈可能多達541箱，認定林男辯稱不足採信。

判決書表明，林男明明已知檢驗結果可能不合格，但仍未注意且違法移動物件，導致含劇毒的大閘蟹不知去向，並造成市民朋友安危，可是法院另外考慮到他無前科，並且坦承過失，故依過失犯食品安全衛生管理法，運送有毒或含有害人體健康的物質或異物罪，僅僅處以有期徒刑4月，並得易科罰金，但全案仍可上訴。

(中時 )