民進黨總統參選人蔡英文與嘉縣第1選區立委參選人蔡易餘今24日晚間在水上鄉中華電信舊夜市空地舉辦大型造勢活動，人氣暴場。（張亦惠攝）

民進黨嘉義縣第1選區參選人蔡易餘籲鄉親再給他一次機會。（張亦惠攝）

民進黨總統參選人蔡英文與嘉縣第1選區立委參選人蔡易餘今24日晚間在水上鄉中華電信舊夜市空地舉辦大型造勢活動，與1公里外的國民黨韓國瑜、立委參選人王啟澧隔空拚場，輸人不輸陣，5點半左右，主持就宣布現場超過1萬人，現場民眾氣勢高昂，民進黨更喊出抗中保台，要大家寧可相信世界上有鬼，也不要相信中國那張嘴。

蔡易餘的造勢晚會，原本只擺7000張椅子，因人潮不斷湧入，臨時追加椅子，力求讓鄉親坐好坐滿，晚會開始不到30分鐘，主持人林緗亭就宣布現場超過1萬人，人潮從會場滿到馬路上，擠得水洩不通大暴場，讓蔡易餘很感動，說這麼多人來挺他、挺蔡英文，「我非常感謝」。

愈操愈胖的蔡易餘細數他任內為地方爭取的建設，也針對選區8鄉鎮擘畫未來的發展藍圖和建設，另就倍受爭議的水上鄉鐵路高架化議題，他除批對手王啟澧，也說中央提出的大車站大平台方案，絕對比高架化還要好，希望能有4年時間證明給大家看，強調他說得到做得到，呼籲鄉親一起讓嘉義的兩席立委都上，蔡英文一定要贏。

嘉義縣長翁章梁說，自從總統民選以來，嘉縣總統得票率不是第1就是第2，代表嘉義縣最挺台灣、最挺本土，最挺民進黨，還說近日總統民調出來，嘉縣有可能是第一，要大家繼續拚，尤其全世界都在看台灣的總統選舉結果，再看看香港的情況，要大家寧可相信世界上有鬼，也不要相信中國那張嘴。

(中時 )