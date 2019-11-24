韓國瑜、蔡英文首度造勢拚場 制高點照片曝光 18:402019/11/24 中時 張亦惠 、 呂妍庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 【#LIVE】韓國瑜出席與立委候選人王啟澧聯合造勢晚會｜ Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文、蔡易餘水上聯合造勢晚會，湧進超過萬名支持者。（蔡易餘辦公室提供／張亦惠嘉縣傳真） 韓國瑜、王啟澧水上聯合造勢晚會制高點照片曝光。（王啟澧辦公室提供／張亦惠嘉縣傳真） 蔡英文總統首度與韓國瑜短兵相接，兩人宣布參選以來，首度在相隔如此近距離造勢，蔡易餘競選總部表示，現場原擺放7000張椅子，湧入超過1萬名支持者，工作人員趕緊再加擺椅子，現場氣氛熱絡。 綠營造勢現場大打抗中牌，現場播放海闊天空音樂挺香港，抗中大將參選台中海線立委的陳柏惟也錄製影片為蔡易餘打氣，晚會開始近1小時後，兩邊陣營的制高點照片曝光，蔡陣營支持者座無虛席外，還擠爆中正路，畫面上看來綠營人數略勝一籌。 【現場直播】 庶民總統韓國瑜、勇將成功王啟澧聯合競選總部造勢大會 LIVE／蔡英文總統連任嘉義縣海線競選總部成立大會 (中時 ) #韓國瑜 #蔡英文 #制高點 也許您會感興趣 推薦閱讀 綠營拚台中「八仙過海」全壘打 訴求顧台灣、會做事 13:312019/11/20 政治 綠營王美惠稱300萬參選立委 「平民」參政 12:292019/11/20 政治 陸學者：綠營為大選火上澆油 14:142019/11/20 兩岸 資深國民黨任綠營總幹事 陳超明：竹南要團結打贏選戰 17:442019/11/20 政治 綠營：韓國瑜不是賣菜郎是好野郎 11:082019/11/21 政治 朱立倫頭份市場替徐志榮拉票 批綠營只會負面選舉 13:232019/11/21 政治 柱姐酸綠營 選前才拜中國神 04:092019/11/22 兩岸新聞 綠批帶職參選 楊瓊瓔陣營：合法 12:332019/11/22 政治 選戰開打洩判決個資 ？ 彰化第2選區參選人張瀚天提告了 16:492019/11/22 政治 2020台灣燈會主題曲「椅子樂團」開唱 20:522019/11/22 生活 政治熱門新聞 韓蔡南投造勢空拍 網：沒有比較就沒有傷害 - 政治 共諜案後 媒體人：韓民調又拉起來了 - 政治 共諜案沒見獵心喜 黑韓名嘴閃過一劫 - 政治 韓國瑜、蔡英文首度造勢拚場 制高點照片曝光 - 政治 韓蔡嘉義造勢前差別在哪？網：蔡英文剉咧等 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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