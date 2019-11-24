蔡英文、蔡易餘水上聯合造勢晚會，湧進超過萬名支持者。（蔡易餘辦公室提供／張亦惠嘉縣傳真）

韓國瑜、王啟澧水上聯合造勢晚會制高點照片曝光。（王啟澧辦公室提供／張亦惠嘉縣傳真）

蔡英文總統首度與韓國瑜短兵相接，兩人宣布參選以來，首度在相隔如此近距離造勢，蔡易餘競選總部表示，現場原擺放7000張椅子，湧入超過1萬名支持者，工作人員趕緊再加擺椅子，現場氣氛熱絡。

綠營造勢現場大打抗中牌，現場播放海闊天空音樂挺香港，抗中大將參選台中海線立委的陳柏惟也錄製影片為蔡易餘打氣，晚會開始近1小時後，兩邊陣營的制高點照片曝光，蔡陣營支持者座無虛席外，還擠爆中正路，畫面上看來綠營人數略勝一籌。

【現場直播】 庶民總統韓國瑜、勇將成功王啟澧聯合競選總部造勢大會

LIVE／蔡英文總統連任嘉義縣海線競選總部成立大會

(中時 )