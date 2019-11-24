陳杰將參選立委的競選總部打造成「杰士尼」公益樂園，日前雖已正式宣布退選，但強調公益不打烊，樂園會繼續天天開門歡迎大小朋友。（陳杰服務處提供／謝瓊雲彰化傳真）

大小朋友擠在杰士尼公益樂園廣場上，玩泡泡玩得不亦樂乎，滿滿歡笑聲。（陳杰服務處提供／謝瓊雲彰化傳真）

現場還請來泡泡達人進行「杰有力泡泡秀」，縣議員溫芝樺也親自上陣體驗。（陳杰服務處提供／謝瓊雲彰化傳真）

縣議員温芝樺與大小朋友們一起玩泡泡。（陳杰服務處提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化市民代表黄棱茹與大小朋友們一起玩泡泡。（陳杰服務處提供／謝瓊雲彰化傳真）

全國總工會理事長陳杰，為彌補兒時遺憾、也圓許多孩子們的夢想，日前宣布參選立委時，將競選總部打造成「杰士尼」公益遊樂園，家長只需憑發票就能帶兒童進場歡樂體驗，近日雖已宣布退選，但他強調公益樂園不打烊，每到周末還有服務團隊一起與大小朋友同樂，希望能達成募集10萬張發票的目標。

多次公開砲轟批評國民黨主席吳敦義的陳杰，上周日宣布正式退出立委選戰，同時正努力為自己爭取恢復國民黨籍；他感性地說，雖然選戰結束了，但這段期間每位支持者的鼓勵話語、每雙握過的手，讓他決定未來繼續做好服務，自己與服務團隊，對彰化的關心不會間斷，公益樂園接下來還是天天開門歡迎大家。

周末一連兩天晴空萬里，吸引超多小朋友到杰士尼樂園體驗，陳杰服務團隊也邀請來泡泡達人進行「杰有力泡泡秀」，使用合格安全無毒的泡泡水，以各類道具創造出不同形狀與大小的泡泡，讓大小朋友都沉浸在夢幻泡泡世界裡，現場歡笑聲不斷，希望讓孩子們留下滿滿的美好童年回憶。

縣議員温芝樺表示，利用假日親子時光在杰士尼樂園舉辦杰有力泡泡秀活動，邀請大人小孩一起來玩泡泡，吸引200多人參加，營造縣民和孩子相處的親子時光，跟彰化縣的小朋友一起創造共同的回憶，也邀請縣警局偵查隊進行犯罪防治宣導有獎徵答。

温芝樺說，杰士尼樂園用心盡力的從中發揮創意，希望和彰化縣小朋友創造出共同的快樂記憶，也為家長打造一段跟孩子們共處的開心時光，也訂下要募集10萬張發票的願景，邀請大家一起做公益。

(中時 )